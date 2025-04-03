https://ria.ru/20250403/minfin-2009109521.html

Минфин направит на продажу валюты и золота 35,9 миллиарда рублей

Минфин направит на продажу валюты и золота 35,9 миллиарда рублей - РИА Новости, 03.04.2025

Минфин направит на продажу валюты и золота 35,9 миллиарда рублей

Минфин РФ направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу с 7 апреля по 12 мая 2025 года 35,9 миллиарда рублей, по 1,6 миллиарда рублей в день,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:18:00+03:00

2025-04-03T14:18:00+03:00

2025-04-03T14:18:00+03:00

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минфин РФ направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу с 7 апреля по 12 мая 2025 года 35,9 миллиарда рублей, по 1,6 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в апреле 2025 года в размере 29,7 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2025 года составило -65,6 млрд рублей", - говорится в материалах на сайте Минфина. "Отрицательная корректировка обусловлена преимущественно снижением объемов добычи нефти и газового конденсата по сравнению с прогнозными значениями и уточнением размера налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по итогам 2024 года", - отмечается там. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу ранее приобретенных иностранной валюты и золота, составляет 35,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 апреля 2025 года по 12 мая 2025 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,6 млрд рублей", - говорится в материалах. В период с 7 марта по 4 апреля Минфин осуществлял покупку валюты и золота, направляя на эти цели по 2,9 миллиарда рублей в день (совокупный объем средств составил 60,1 миллиарда рублей). ЦБ РФ с 9 января возобновил регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленные с 28 ноября 2024 года. Как пояснял регулятор, с 15 января по 30 июня 2025 года он будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты, исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

https://ria.ru/20250307/zoloto-2003697491.html

https://ria.ru/20250402/minfin-2008871292.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)