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В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 03.04.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T22:38:00+03:00
2025-04-03T22:38:00+03:00
2025-04-03T22:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112", - написал он.
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тульская область, дмитрий миляев, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Миляев: на территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА