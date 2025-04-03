https://ria.ru/20250403/merkuriy-2009040676.html
В России впервые сфотографировали кометоподобный хвост Меркурия
В России впервые сфотографировали кометоподобный хвост Меркурия - РИА Новости, 03.04.2025
В России впервые сфотографировали кометоподобный хвост Меркурия
Астрономам обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) удалось зафиксировать достаточно редкое астрономическое явление — кометоподобный натриевый... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:10:00+03:00
2025-04-03T10:10:00+03:00
2025-04-03T10:10:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 3 апр – РИА Новости. Астрономам обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) удалось зафиксировать достаточно редкое астрономическое явление — кометоподобный натриевый хвост Меркурия; сделанный в марте снимок является первым в России, сообщает НГУ в четверг. Кометодоподобный хвост Меркурия был открыт, по астрономическим меркам, недавно — в 2001 году. На данный момент астрономами со всего мира сделано несколько десятков подобных снимков. Сложность съемки хвоста Меркурия заключается в том, что необходимо сочетание сразу нескольких факторов – достижение планетой максимальной радиальной скорости относительно Солнца, его значительное угловое удаление от Солнца и подходящие метеоусловия. "Съемка натриевого хвоста Меркурия — не самая простая задача, но при наличии специального фильтра становится посильной почти каждому любителю астрономии. Впервые об этом явлении я узнал около года назад, когда увидел впечатляющие снимки немецкого астрофотографа Себастьяна Вольтмера. Позже стало ясно, что подобных фото сделано всего несколько десятков, а в нашей стране еще ни одного. Это и побудило меня к тому, чтобы попробовать", - рассказал автор снимка, инженер обсерватории Егор Коняев. Он пояснил, что механизм образования хвоста у Меркурия схож с принципом образования хвоста у комет. Для этой планеты характерна тонкая и слабая атмосфера, состоящая из гелия, натрия, водорода, калия и кислорода. У Меркурия слабая гравитация и слабое магнитное поле, поэтому атомы химических элементов, составляющих его атмосферу, из-за близости к Солнцу постоянно сносятся солнечным ветром, образуя хвост. Он называется натриевым, поскольку ярче всего виден именно в линии натрия — на длине волны 589 нанометров. В этом году наиболее благоприятный период для наблюдения Меркурия выпал на конец февраля и вторую половину марта. Меркурий удалось снять, когда он находился очень низко над горизонтом, — высота планеты была всего 3 градуса. Съемки производились из обсерватории "Вега" НГУ. По оценкам астрономов НГУ, на фотографии длина хвоста составляет около 150 тысяч километров. В следующий раз благоприятные условия для наблюдения натриевого хвоста Меркурия в Сибири произойдут весной 2027 года.
https://ria.ru/20250323/saturn-2006739721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, новосибирский государственный университет
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Новосибирский государственный университет
В России впервые сфотографировали кометоподобный хвост Меркурия
Астрономы НГУ впервые в РФ зафиксировали кометоподобный натриевый хвост Меркурия
НОВОСИБИРСК, 3 апр – РИА Новости. Астрономам обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) удалось зафиксировать достаточно редкое астрономическое явление — кометоподобный натриевый хвост Меркурия; сделанный в марте снимок является первым в России, сообщает НГУ в четверг.
Кометодоподобный хвост Меркурия был открыт, по астрономическим меркам, недавно — в 2001 году. На данный момент астрономами со всего мира сделано несколько десятков подобных снимков. Сложность съемки хвоста Меркурия заключается в том, что необходимо сочетание сразу нескольких факторов – достижение планетой максимальной радиальной скорости относительно Солнца, его значительное угловое удаление от Солнца и подходящие метеоусловия.
"Съемка натриевого хвоста Меркурия — не самая простая задача, но при наличии специального фильтра становится посильной почти каждому любителю астрономии. Впервые об этом явлении я узнал около года назад, когда увидел впечатляющие снимки немецкого астрофотографа Себастьяна Вольтмера. Позже стало ясно, что подобных фото сделано всего несколько десятков, а в нашей стране еще ни одного. Это и побудило меня к тому, чтобы попробовать", - рассказал автор снимка, инженер обсерватории Егор Коняев.
Он пояснил, что механизм образования хвоста у Меркурия схож с принципом образования хвоста у комет. Для этой планеты характерна тонкая и слабая атмосфера, состоящая из гелия, натрия, водорода, калия и кислорода. У Меркурия слабая гравитация и слабое магнитное поле, поэтому атомы химических элементов, составляющих его атмосферу, из-за близости к Солнцу постоянно сносятся солнечным ветром, образуя хвост. Он называется натриевым, поскольку ярче всего виден именно в линии натрия — на длине волны 589 нанометров.
В этом году наиболее благоприятный период для наблюдения Меркурия выпал на конец февраля и вторую половину марта. Меркурий удалось снять, когда он находился очень низко над горизонтом, — высота планеты была всего 3 градуса. Съемки производились из обсерватории "Вега" НГУ
. По оценкам астрономов НГУ, на фотографии длина хвоста составляет около 150 тысяч километров. В следующий раз благоприятные условия для наблюдения натриевого хвоста Меркурия в Сибири произойдут весной 2027 года.