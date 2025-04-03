https://ria.ru/20250403/mercedes-benz-2009179004.html

В Mercedes-Benz выразили надежду на соглашение ЕС и США по пошлинам

В Mercedes-Benz выразили надежду на соглашение ЕС и США по пошлинам - РИА Новости, 03.04.2025

В Mercedes-Benz выразили надежду на соглашение ЕС и США по пошлинам

Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz оценивает последствия введения пошлин Соединенными Штатами и надеется, что ЕС и США смогут достигнуть... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:00:00+03:00

2025-04-03T18:00:00+03:00

2025-04-03T18:00:00+03:00

сша

дональд трамп

евросоюз

mercedes

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz оценивает последствия введения пошлин Соединенными Штатами и надеется, что ЕС и США смогут достигнуть соглашения по этой проблеме, заявил РИА Новости официальный представитель концерна Бенедикт Вайс. "В настоящее время мы оцениваем последствия американских пошлин… Сейчас важно, чтобы ЕС и США вступили в конструктивный диалог и по итогам переговоров достигли справедливого решения, которое отвечало бы интересам обеих сторон", - написал Вайс в ответ на письменный запрос РИА Новости. Он подчеркнул, что Mercedes-Benz как глобальная компания привержена принципам свободной и справедливой торговли, обеспечивающей процветание, рост и инновации. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250403/germanija-2009131850.html

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сша, дональд трамп, евросоюз, mercedes, введение трампом пошлин на импорт, в мире