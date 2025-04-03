https://ria.ru/20250403/medvezhata-2009027593.html

Спасенные в Приморье гималайские медвежата успешно проходят реабилитацию

Спасенные в Приморье гималайские медвежата успешно проходят реабилитацию - РИА Новости, 03.04.2025

Спасенные в Приморье гималайские медвежата успешно проходят реабилитацию

Два гималайских медвежонка, которых в середине марта обнаружили без матери инспекторы охотнадзора в Приморье, успешно проходят реабилитацию и набрали вес в... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T07:55:00+03:00

2025-04-03T07:55:00+03:00

2025-04-03T07:55:00+03:00

хорошие новости

пожарский район

алексеевка

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148984/89/1489848984_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_c1eeff83f00b961cec197b4e60ec2d04.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - РИА Новости. Два гималайских медвежонка, которых в середине марта обнаружили без матери инспекторы охотнадзора в Приморье, успешно проходят реабилитацию и набрали вес в реабилитационном центре, сообщает краевое минприроды. Отмечается, что двух медвежат гималайского медведя в середине марта обнаружили сотрудники госохотнадзора и КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ" на лесосеке в Пожарском районе края. Животных доставили их в центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр" в селе Алексеевка. "Животные находились в удовлетворительном состоянии, сейчас они набрали вес и чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении краевого минприроды. Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Организация работает при поддержке ряда организаций и на пожертвования частных лиц.

https://ria.ru/20250403/tigr-2009013911.html

https://ria.ru/20220626/primore-1798224284.html

пожарский район

алексеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пожарский район, алексеевка, общество