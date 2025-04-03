Рейтинг@Mail.ru
Спасенные в Приморье гималайские медвежата успешно проходят реабилитацию - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
07:55 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/medvezhata-2009027593.html
Спасенные в Приморье гималайские медвежата успешно проходят реабилитацию
Спасенные в Приморье гималайские медвежата успешно проходят реабилитацию - РИА Новости, 03.04.2025
Спасенные в Приморье гималайские медвежата успешно проходят реабилитацию
Два гималайских медвежонка, которых в середине марта обнаружили без матери инспекторы охотнадзора в Приморье, успешно проходят реабилитацию и набрали вес в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:55:00+03:00
2025-04-03T07:55:00+03:00
хорошие новости
пожарский район
алексеевка
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148984/89/1489848984_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_c1eeff83f00b961cec197b4e60ec2d04.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - РИА Новости. Два гималайских медвежонка, которых в середине марта обнаружили без матери инспекторы охотнадзора в Приморье, успешно проходят реабилитацию и набрали вес в реабилитационном центре, сообщает краевое минприроды. Отмечается, что двух медвежат гималайского медведя в середине марта обнаружили сотрудники госохотнадзора и КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ" на лесосеке в Пожарском районе края. Животных доставили их в центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр" в селе Алексеевка. "Животные находились в удовлетворительном состоянии, сейчас они набрали вес и чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении краевого минприроды. Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Организация работает при поддержке ряда организаций и на пожертвования частных лиц.
https://ria.ru/20250403/tigr-2009013911.html
https://ria.ru/20220626/primore-1798224284.html
пожарский район
алексеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148984/89/1489848984_92:0:869:583_1920x0_80_0_0_12f34f7653d0eee24cbcaf528f81a4fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пожарский район, алексеевка, общество
Хорошие новости, Пожарский район, Алексеевка, Общество
Спасенные в Приморье гималайские медвежата успешно проходят реабилитацию

Два гималайских медвежонка, найденных без матери в Приморье, набрали вес

© Фото : аккаунт ПРОО "Центр "Тигр" в сети FacebookГодовалый гималайский медвежонок, найденный в Приморье
Годовалый гималайский медвежонок, найденный в Приморье - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : аккаунт ПРОО "Центр "Тигр" в сети Facebook
Годовалый гималайский медвежонок, найденный в Приморье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - РИА Новости. Два гималайских медвежонка, которых в середине марта обнаружили без матери инспекторы охотнадзора в Приморье, успешно проходят реабилитацию и набрали вес в реабилитационном центре, сообщает краевое минприроды.
Отмечается, что двух медвежат гималайского медведя в середине марта обнаружили сотрудники госохотнадзора и КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ" на лесосеке в Пожарском районе края. Животных доставили их в центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр" в селе Алексеевка.
Отловленная в феврале в Приморье в истощенном состоянии тигрица - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Отловленная в истощенном состоянии тигрица из Приморья набрала вес
Вчера, 03:44
"Животные находились в удовлетворительном состоянии, сейчас они набрали вес и чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении краевого минприроды.
Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Организация работает при поддержке ряда организаций и на пожертвования частных лиц.
Сотрудники охотнадзора спасли гималайского медвежонка, который упал в колодец в Приморье - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
В Приморье спасли гималайского медвежонка, упавшего в колодец
26 июня 2022, 14:40
 
Хорошие новостиПожарский районАлексеевкаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала