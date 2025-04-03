Спасенные в Приморье гималайские медвежата успешно проходят реабилитацию
Два гималайских медвежонка, найденных без матери в Приморье, набрали вес
© Фото : аккаунт ПРОО "Центр "Тигр" в сети FacebookГодовалый гималайский медвежонок, найденный в Приморье
Годовалый гималайский медвежонок, найденный в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - РИА Новости. Два гималайских медвежонка, которых в середине марта обнаружили без матери инспекторы охотнадзора в Приморье, успешно проходят реабилитацию и набрали вес в реабилитационном центре, сообщает краевое минприроды.
Отмечается, что двух медвежат гималайского медведя в середине марта обнаружили сотрудники госохотнадзора и КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ" на лесосеке в Пожарском районе края. Животных доставили их в центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр" в селе Алексеевка.
"Животные находились в удовлетворительном состоянии, сейчас они набрали вес и чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении краевого минприроды.
Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Организация работает при поддержке ряда организаций и на пожертвования частных лиц.
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