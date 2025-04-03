https://ria.ru/20250403/medvedev-2009147910.html
Медведев призвал дать участникам СВО реализоваться на "гражданке"
Медведев призвал дать участникам СВО реализоваться на "гражданке" - РИА Новости, 03.04.2025
Медведев призвал дать участникам СВО реализоваться на "гражданке"
Нужно поддерживать всех участников специальной военной операции, которые готовы реализовать себя на "гражданке", сказал председатель "Единой России" Дмитрий... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:33:00+03:00
2025-04-03T16:33:00+03:00
2025-04-03T16:51:00+03:00
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
единая россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Нужно поддерживать всех участников специальной военной операции, которые готовы реализовать себя на "гражданке", сказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии."Нужно поддерживать и помогать вообще всем участникам СВО, кто готов приложить свои силы на "гражданке", - сказал Медведев.Он отметил, что нужно поддерживать не только тех участников СВО, "кто прошел в какой-то финал или уже попал в какие-то определенные списки"."Если наш товарищ готов трудиться, ну, у него может что-то сначала и не получилось, но все равно его нужно окружить заботой и постараться сделать так, чтобы он смог себя реализовать. Это исключительно важно для будущего нашей страны. Давайте мы об этом специальное решение примем, так, чтобы партия непосредственно занималась всеми участниками СВО, нашими товарищами, которые вернулись с фронта и готовы помогать мирному развитию страны", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20250403/gosduma-2009114241.html
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дмитрий медведев, единая россия, россия, общество, трудоустройство
Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине, Единая Россия, Россия, Общество, трудоустройство
Медведев призвал дать участникам СВО реализоваться на "гражданке"
Медведев призвал помогать участникам СВО, готовым трудиться на гражданке