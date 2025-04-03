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Медведев высказался об американских пошлинах
Медведев высказался об американских пошлинах - РИА Новости, 03.04.2025
Медведев высказался об американских пошлинах
Последствия от введения американских пошлин почти против всего мира будут глобальными, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:35:00+03:00
2025-04-03T14:35:00+03:00
2025-04-03T16:28:00+03:00
дмитрий медведев
евросоюз
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Последствия от введения американских пошлин почти против всего мира будут глобальными, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Президент США Дональд Трамп объявил ранее о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ставка в отношении ЕС составила 20%."Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему, введя пошлины почти против всего мира. Последствия будут глобальными", - написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя решение о пошлинах.
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дмитрий медведев, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, россия, сша, экономика
Дмитрий Медведев, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, Дональд Трамп, Россия, США, Экономика
Медведев высказался об американских пошлинах
Медведев: последствия от американских пошлин будут глобальными