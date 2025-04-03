https://ria.ru/20250403/medvedev-2009115762.html

Медведев высказался об американских пошлинах

Медведев высказался об американских пошлинах - РИА Новости, 03.04.2025

Медведев высказался об американских пошлинах

Последствия от введения американских пошлин почти против всего мира будут глобальными, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:35:00+03:00

2025-04-03T14:35:00+03:00

2025-04-03T16:28:00+03:00

дмитрий медведев

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

дональд трамп

россия

сша

экономика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Последствия от введения американских пошлин почти против всего мира будут глобальными, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Президент США Дональд Трамп объявил ранее о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ставка в отношении ЕС составила 20%."Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему, введя пошлины почти против всего мира. Последствия будут глобальными", - написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя решение о пошлинах.

https://ria.ru/20250403/ssha-2009106317.html

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дмитрий медведев, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, россия, сша, экономика