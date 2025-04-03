https://ria.ru/20250403/medvedev-2009115491.html

Россия развивается несмотря на санкции, заявил Медведев

Россия развивается несмотря на санкции, заявил Медведев - РИА Новости, 03.04.2025

Россия развивается несмотря на санкции, заявил Медведев

Экономика России продолжает развиваться приличными темпами, несмотря на санкции США и европейских стран, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:34:00+03:00

2025-04-03T14:34:00+03:00

2025-04-03T14:43:00+03:00

россия

дмитрий медведев

дональд трамп

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Экономика России продолжает развиваться приличными темпами, несмотря на санкции США и европейских стран, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал введение президентом США Дональдом Трампом пошлин."Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС: практически весь оборот санкционный. Но мы всё равно развиваемся – и вполне приличными темпами", - подчеркнул Медведев.Накануне Минэкономразвития сообщало, что рост экономики за январь-февраль текущего года составил 1,9% в годовом выражении. Первую оценку роста ВВП в первом квартале 2025 года Росстат опубликует в середине мая.Согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, российская экономика в первом квартале увеличилась на 2,4% год к году на фоне замедления потребительского спроса и охлаждения кредитования.

https://ria.ru/20250328/putin-2007837017.html

https://ria.ru/20250328/putin-2007836186.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий медведев, дональд трамп, экономика