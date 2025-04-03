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Россия развивается несмотря на санкции, заявил Медведев
Россия развивается несмотря на санкции, заявил Медведев - РИА Новости, 03.04.2025
Россия развивается несмотря на санкции, заявил Медведев
Экономика России продолжает развиваться приличными темпами, несмотря на санкции США и европейских стран, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:34:00+03:00
2025-04-03T14:34:00+03:00
2025-04-03T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Экономика России продолжает развиваться приличными темпами, несмотря на санкции США и европейских стран, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал введение президентом США Дональдом Трампом пошлин."Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС: практически весь оборот санкционный. Но мы всё равно развиваемся – и вполне приличными темпами", - подчеркнул Медведев.Накануне Минэкономразвития сообщало, что рост экономики за январь-февраль текущего года составил 1,9% в годовом выражении. Первую оценку роста ВВП в первом квартале 2025 года Росстат опубликует в середине мая.Согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, российская экономика в первом квартале увеличилась на 2,4% год к году на фоне замедления потребительского спроса и охлаждения кредитования.
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россия, дмитрий медведев, дональд трамп, экономика
Россия, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Экономика
Россия развивается несмотря на санкции, заявил Медведев
Медведев: Россия продолжает развиваться приличными темпами, несмотря на санкции