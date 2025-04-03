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Россия развивается несмотря на санкции, заявил Медведев - РИА Новости, 03.04.2025
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14:34 03.04.2025 (обновлено: 14:43 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/medvedev-2009115491.html
Россия развивается несмотря на санкции, заявил Медведев
Россия развивается несмотря на санкции, заявил Медведев - РИА Новости, 03.04.2025
Россия развивается несмотря на санкции, заявил Медведев
Экономика России продолжает развиваться приличными темпами, несмотря на санкции США и европейских стран, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:34:00+03:00
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россия
дмитрий медведев
дональд трамп
экономика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Экономика России продолжает развиваться приличными темпами, несмотря на санкции США и европейских стран, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал введение президентом США Дональдом Трампом пошлин."Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС: практически весь оборот санкционный. Но мы всё равно развиваемся – и вполне приличными темпами", - подчеркнул Медведев.Накануне Минэкономразвития сообщало, что рост экономики за январь-февраль текущего года составил 1,9% в годовом выражении. Первую оценку роста ВВП в первом квартале 2025 года Росстат опубликует в середине мая.Согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, российская экономика в первом квартале увеличилась на 2,4% год к году на фоне замедления потребительского спроса и охлаждения кредитования.
https://ria.ru/20250328/putin-2007837017.html
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россия, дмитрий медведев, дональд трамп, экономика
Россия, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Экономика
Россия развивается несмотря на санкции, заявил Медведев

Медведев: Россия продолжает развиваться приличными темпами, несмотря на санкции

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Экономика России продолжает развиваться приличными темпами, несмотря на санкции США и европейских стран, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал введение президентом США Дональдом Трампом пошлин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Россия формирует новые возможности для экономики, заявил Путин
28 марта, 02:39
"Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС: практически весь оборот санкционный. Но мы всё равно развиваемся – и вполне приличными темпами", - подчеркнул Медведев.
Накануне Минэкономразвития сообщало, что рост экономики за январь-февраль текущего года составил 1,9% в годовом выражении. Первую оценку роста ВВП в первом квартале 2025 года Росстат опубликует в середине мая.
Согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, российская экономика в первом квартале увеличилась на 2,4% год к году на фоне замедления потребительского спроса и охлаждения кредитования.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Россия является четвертой страной мира по объему экономики, заявил Путин
28 марта, 02:29
 
РоссияДмитрий МедведевДональд ТрампЭкономика
 
 
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