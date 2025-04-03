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Прифронтовой госпиталь получил помощь из Орловской области - РИА Новости, 03.04.2025
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Надежные люди
 
11:56 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/mediki-2009071544.html
Прифронтовой госпиталь получил помощь из Орловской области
Прифронтовой госпиталь получил помощь из Орловской области - РИА Новости, 03.04.2025
Прифронтовой госпиталь получил помощь из Орловской области
Военные медики прифронтового госпиталя получили гуманитарную помощь из Орловской области, посылка содержит необходимые для лечения бойцов принадлежности,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:56:00+03:00
2025-04-03T11:56:00+03:00
надежные люди
орловская область
гуманитарная помощь
сво
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Военные медики прифронтового госпиталя получили гуманитарную помощь из Орловской области, посылка содержит необходимые для лечения бойцов принадлежности, сообщила пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов. "В прифронтовой госпиталь доставлена очередная партия гуманитарного груза с Орловщины. Депутат Орловского областного совета Юлия Мальфанова совместно с президентом Адвокатской палаты Орловской области Сергеем Мальфановым передали военным медикам большую гуманитарную посылку. В ней собрано все необходимое для раненых солдат, которые проходят лечение в госпитале", – говорится в сообщении. Уточняется, что груз сформирован с учетом заявок и пожеланий военнослужащих. Поддержку в формировании помощи оказали председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, предприниматель Сергей Верижников, коллектив Адвокатской палаты региона, представители совета молодых депутатов, коллектив Покровской ЦРБ, участницы волонтерского объединения "ZOV швеи-рукодельницы" из Покровского района, коллектив ООО "Партнер Агро", сотрудники аппарата Орловского облсовета. "В госпитале служит наша землячка — гвардии младший сержант, врач-ординатор приемно-сортировочного взвода медицинской роты с позывным "Базука". Прекрасная, хрупкая, но храбрая девушка! Всем, кто сейчас защищает нашу Родину, несет службу, выполняет свой долг — низкий поклон! И если прочувствовать всю атмосферу, в которой они находятся, или побыть хотя бы один день там, у многих сразу отпадут вопросы, зачем и для чего им наша помощь и поддержка", — отметила Мальфанова, которую цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20250403/pomosch-2009045101.html
https://ria.ru/20250403/sahalin-2009024618.html
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орловская область, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Орловская область, Гуманитарная помощь, СВО
Прифронтовой госпиталь получил помощь из Орловской области

Военные медики прифронтового госпиталя получили гумпомощь из Орловской области

© Фото : Орловский областной Совет народных депутатовПогрузка гуманитарного груза из Орловской области для прифронтового госпиталя
Погрузка гуманитарного груза из Орловской области для прифронтового госпиталя - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Орловский областной Совет народных депутатов
Погрузка гуманитарного груза из Орловской области для прифронтового госпиталя
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Военные медики прифронтового госпиталя получили гуманитарную помощь из Орловской области, посылка содержит необходимые для лечения бойцов принадлежности, сообщила пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов.
"В прифронтовой госпиталь доставлена очередная партия гуманитарного груза с Орловщины. Депутат Орловского областного совета Юлия Мальфанова совместно с президентом Адвокатской палаты Орловской области Сергеем Мальфановым передали военным медикам большую гуманитарную посылку. В ней собрано все необходимое для раненых солдат, которые проходят лечение в госпитале", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что груз сформирован с учетом заявок и пожеланий военнослужащих. Поддержку в формировании помощи оказали председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, предприниматель Сергей Верижников, коллектив Адвокатской палаты региона, представители совета молодых депутатов, коллектив Покровской ЦРБ, участницы волонтерского объединения "ZOV швеи-рукодельницы" из Покровского района, коллектив ООО "Партнер Агро", сотрудники аппарата Орловского облсовета.
"В госпитале служит наша землячка — гвардии младший сержант, врач-ординатор приемно-сортировочного взвода медицинской роты с позывным "Базука". Прекрасная, хрупкая, но храбрая девушка! Всем, кто сейчас защищает нашу Родину, несет службу, выполняет свой долг — низкий поклон! И если прочувствовать всю атмосферу, в которой они находятся, или побыть хотя бы один день там, у многих сразу отпадут вопросы, зачем и для чего им наша помощь и поддержка", — отметила Мальфанова, которую цитирует пресс-служба.
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Надежные людиОрловская областьГуманитарная помощьСВО
 
 
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