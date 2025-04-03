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Ликсутов: ключевой элемент силовой электроники создали в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 03.04.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/liksutov-2008982112.html
Ликсутов: ключевой элемент силовой электроники создали в ОЭЗ Москвы
Ликсутов: ключевой элемент силовой электроники создали в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 03.04.2025
Ликсутов: ключевой элемент силовой электроники создали в ОЭЗ Москвы
Производитель электрогрузовиков, который является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработал собственную линейку инверторов... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:13:00+03:00
2025-04-03T09:13:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Производитель электрогрузовиков, который является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработал собственную линейку инверторов мощностью от 5 до 120 кВт, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина в столице активно развивается производство электромобилей и их ключевых компонентов. Особую роль в этом направлении играет ОЭЗ “Технополис Москва”, где разрабатывают и ставят на поток высокотехнологичные решения", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Заместитель мэра уточнил, что данный резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" при поддержке властей столицы создал преобразователь тока для электрического транспорта с высоким уровнем локализации — около 60%.Отмечается, что компания "ЭМ Рус" имеет собственную производственную базу на площадке "Печатники" особой экономической зоны "Технополис Москва". За время работы завода была выпущена пробная партия из 100 электрогрузомобилей. Они прошли свыше 200 тест-драйвов, а также проехали по российским дорогам более 1,5 миллиона км."Для разработки инвертора были использованы российские компоненты, в частности уникальный для страны тонкопленочный конденсатор", – сказал, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Министр добавил, что решение внедряется в линейку электрогрузомобилей EVM Pro, а также может поставляться сторонним заказчикам.Данное предприятие уделяет большое внимание модернизации производства и новым разработкам, а также развитию собственной технологической базы, включая производство критически важных компонентов и систем, уточнили в департаменте.В свою очередь, основатель и генеральный директор компании Илья Рашкин заявил, что инженеры также создали балансировочную систему аккумуляторов, которая продлевает срок службы батарей. Кроме того, была разработана математическая модель ячейки, позволяющая с высокой точностью предсказать остаточный заряд и ресурс.Ранее Ликсутов сообщил, что резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации.
https://ria.ru/20250330/liksutov-2008224301.html
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , сергей собянин, технологии, электроника
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Сергей Собянин, Технологии, электроника
Ликсутов: ключевой элемент силовой электроники создали в ОЭЗ Москвы

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" создан ключевой элемент силовой электроники

© Фото : пресс-служба ДИППЦех сборки EVM PRO
Цех сборки EVM PRO - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Цех сборки EVM PRO
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Производитель электрогрузовиков, который является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработал собственную линейку инверторов мощностью от 5 до 120 кВт, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина в столице активно развивается производство электромобилей и их ключевых компонентов. Особую роль в этом направлении играет ОЭЗ “Технополис Москва”, где разрабатывают и ставят на поток высокотехнологичные решения", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
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Заместитель мэра уточнил, что данный резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" при поддержке властей столицы создал преобразователь тока для электрического транспорта с высоким уровнем локализации — около 60%.
Отмечается, что компания "ЭМ Рус" имеет собственную производственную базу на площадке "Печатники" особой экономической зоны "Технополис Москва". За время работы завода была выпущена пробная партия из 100 электрогрузомобилей. Они прошли свыше 200 тест-драйвов, а также проехали по российским дорогам более 1,5 миллиона км.
"Для разработки инвертора были использованы российские компоненты, в частности уникальный для страны тонкопленочный конденсатор", – сказал, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.
Министр добавил, что решение внедряется в линейку электрогрузомобилей EVM Pro, а также может поставляться сторонним заказчикам.
Данное предприятие уделяет большое внимание модернизации производства и новым разработкам, а также развитию собственной технологической базы, включая производство критически важных компонентов и систем, уточнили в департаменте.
В свою очередь, основатель и генеральный директор компании Илья Рашкин заявил, что инженеры также создали балансировочную систему аккумуляторов, которая продлевает срок службы батарей. Кроме того, была разработана математическая модель ячейки, позволяющая с высокой точностью предсказать остаточный заряд и ресурс.
Ранее Ликсутов сообщил, что резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаСергей СобянинТехнологииэлектроника
 
 
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