Лавров проводит переговоры с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера
Лавров проводит переговоры в Москве с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре в Москве. 3 апреля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре в Москве. 3 апреля 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в Москве с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера, которые входят в Альянс государств Сахеля (АГС), передает корреспондент РИА Новости.
Ранее дипломатический источник РИА Новости в Бамако сообщал, что министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп, глава буркинийского МИД Карамоко Траоре и глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре отправятся в Москву для переговоров с российским руководством.
Как ранее заявляла в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко, Москва оказывает поддержку "Альянсу государств Сахеля" направлением военных специалистов и оборудования. По её словам, создание АГС — это важный шаг в консолидации усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера по обеспечению национальной безопасности, решению социально-экономических задач.
Лавров объяснил значение открытия посольства России в Нигере
9 ноября 2024, 20:54