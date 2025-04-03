https://ria.ru/20250403/lavrov-2009070875.html

Лавров проводит переговоры с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера

Лавров проводит переговоры с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера - РИА Новости, 03.04.2025

Лавров проводит переговоры с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в Москве с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера, которые входят в Альянс государств Сахеля... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:54:00+03:00

2025-04-03T11:54:00+03:00

2025-04-03T12:34:00+03:00

в мире

мали

нигер

москва

сергей лавров

абдулай диоп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009080315_0:50:3185:1841_1920x0_80_0_0_11bd3bc6619c986b1f42607b5ed9e826.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в Москве с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера, которые входят в Альянс государств Сахеля (АГС), передает корреспондент РИА Новости. Ранее дипломатический источник РИА Новости в Бамако сообщал, что министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп, глава буркинийского МИД Карамоко Траоре и глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре отправятся в Москву для переговоров с российским руководством. Как ранее заявляла в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко, Москва оказывает поддержку "Альянсу государств Сахеля" направлением военных специалистов и оборудования. По её словам, создание АГС — это важный шаг в консолидации усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера по обеспечению национальной безопасности, решению социально-экономических задач.

https://ria.ru/20241109/lavrov-1982865511.html

мали

нигер

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мали, нигер, москва, сергей лавров, абдулай диоп