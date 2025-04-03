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Лавров проводит переговоры с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера - РИА Новости, 03.04.2025
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11:54 03.04.2025 (обновлено: 12:34 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/lavrov-2009070875.html
Лавров проводит переговоры с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера
Лавров проводит переговоры с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера - РИА Новости, 03.04.2025
Лавров проводит переговоры с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в Москве с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера, которые входят в Альянс государств Сахеля... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:54:00+03:00
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в мире
мали
нигер
москва
сергей лавров
абдулай диоп
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в Москве с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера, которые входят в Альянс государств Сахеля (АГС), передает корреспондент РИА Новости. Ранее дипломатический источник РИА Новости в Бамако сообщал, что министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп, глава буркинийского МИД Карамоко Траоре и глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре отправятся в Москву для переговоров с российским руководством. Как ранее заявляла в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко, Москва оказывает поддержку "Альянсу государств Сахеля" направлением военных специалистов и оборудования. По её словам, создание АГС — это важный шаг в консолидации усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера по обеспечению национальной безопасности, решению социально-экономических задач.
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в мире, мали, нигер, москва, сергей лавров, абдулай диоп
В мире, Мали, Нигер, Москва, Сергей Лавров, Абдулай Диоп
Лавров проводит переговоры с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера

Лавров проводит переговоры в Москве с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре в Москве. 3 апреля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре в Москве. 3 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре в Москве. 3 апреля 2025
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в Москве с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера, которые входят в Альянс государств Сахеля (АГС), передает корреспондент РИА Новости.
Ранее дипломатический источник РИА Новости в Бамако сообщал, что министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп, глава буркинийского МИД Карамоко Траоре и глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре отправятся в Москву для переговоров с российским руководством.
Как ранее заявляла в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко, Москва оказывает поддержку "Альянсу государств Сахеля" направлением военных специалистов и оборудования. По её словам, создание АГС — это важный шаг в консолидации усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера по обеспечению национальной безопасности, решению социально-экономических задач.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Лавров объяснил значение открытия посольства России в Нигере
9 ноября 2024, 20:54
 
В миреМалиНигерМоскваСергей ЛавровАбдулай Диоп
 
 
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