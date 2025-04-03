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ГД приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев в Курской области
ГД приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
ГД приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев в Курской области
Госдума на пленарном заседании приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:08:00+03:00
2025-04-03T14:08:00+03:00
2025-04-03T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.Данная поправка относится к законопроекту о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач.Данные нормы предлагается распространить также на сотрудников других федеральных служб: органов внутренних дел, войск национальной гвардии, противопожарной службы, прокуратуры, пенитенциарной системы и Следственного комитета.Согласно принятой поправке, статус ветерана боевых действий будет распространяться и на добровольческие формирования, выполняющие упомянутые задачи.
https://ria.ru/20250330/veteran-1894801620.html
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РИА Новости
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общество, курская область, госдума рф
Общество, Курская область, Госдума РФ
ГД приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев в Курской области
ГД приравняла к ветеранам боевых действий добровольцев в Курской области
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.
Данная поправка относится к законопроекту о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ
, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач.
Данные нормы предлагается распространить также на сотрудников других федеральных служб: органов внутренних дел, войск национальной гвардии, противопожарной службы, прокуратуры, пенитенциарной системы и Следственного комитета.
Согласно принятой поправке, статус ветерана боевых действий будет распространяться и на добровольческие формирования, выполняющие упомянутые задачи.