https://ria.ru/20250403/kurskaya-2009106502.html

ГД приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев в Курской области

ГД приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025

ГД приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев в Курской области

Госдума на пленарном заседании приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:08:00+03:00

2025-04-03T14:08:00+03:00

2025-04-03T14:31:00+03:00

общество

курская область

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.Данная поправка относится к законопроекту о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач.Данные нормы предлагается распространить также на сотрудников других федеральных служб: органов внутренних дел, войск национальной гвардии, противопожарной службы, прокуратуры, пенитенциарной системы и Следственного комитета.Согласно принятой поправке, статус ветерана боевых действий будет распространяться и на добровольческие формирования, выполняющие упомянутые задачи.

https://ria.ru/20250330/veteran-1894801620.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, курская область, госдума рф