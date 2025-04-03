https://ria.ru/20250403/konferentsiya-2009138626.html

Тенденции рынка обсудили на конференции Digital Brand Day 2025

Тенденции рынка обсудили на конференции Digital Brand Day 2025 - РИА Новости, 03.04.2025

Тенденции рынка обсудили на конференции Digital Brand Day 2025

Директора по маркетингу, топ-менеджеры и эксперты крупных российских компаний 21 марта в формате закрытой бизнес-конференции наметили вектор развития индустрии, РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:56:00+03:00

2025-04-03T15:56:00+03:00

2025-04-03T15:56:00+03:00

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009137385_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_cd732b205b7f97d0f244d56d528539b6.jpg

МОСКВА, 3 апр — пресс-служба AdIndex.ru. Директора по маркетингу, топ-менеджеры и эксперты крупных российских компаний 21 марта в формате закрытой бизнес-конференции наметили вектор развития индустрии, обсудили стратегии эффективного маркетинга и поделились опытом достижения максимальных бизнес-результатов, используя современные подходы и инновационные инструменты. Digital Brand Day собрал более 2000 гостей и включал шесть параллельных потоков, 27 секций и более 170 спикеров. Ключевые тезисы спикеров первой части пленарной сессии "Digital Brand Day: орбита 2025": Вице-президент по маркетингу Health&Nutrition Ольга Свечникова отметила, что сейчас доля онлайн-рекламы в 50% — это норма, а в портфеле Health&Nutrition есть бренды, у которых 100% в диджитале. Задача индустрии — понять, есть ли предел развития данной среды и как сделать так, чтобы "обозы" из прошлого не тормозили это развитие. Директор по цифровизации Media Instinct Group Максим Ермолаев указал, что за последние три года объем рекламного фрода увеличился в 2,5 раза, но в 2024 году темпы роста замедлились до 5%. Реальный объем затрат рекламодателей в имиджевые click-out-форматы составит семь миллиардов из 220 миллиардов рублей расходов на ретейл-медиа. В прошлом году он был на уровне 4,4 миллиарда рублей. Следующий шаг во взаимодействии игроков в индустрии — "суперконцентрация", то есть переход к выбору и работе с ключевым стратегическим партнером. Сейчас этим заинтересованы и малые игроки рынка. Тренд будет набирать обороты в 2026–2027 годах. Управляющий директор департамента медиа Wildberries & Russ Борис Пешняк сообщил, что рынок ретейл-медиа растет быстрыми темпами: если в 2023 году его объем составил 163 миллиарда рублей, то в 2024 году — 333 миллиарда рублей. Доля затрат на цифровую наружную рекламу в 2024 году достигла 70% от всех диджитал-бюджетов. Директор "Авито Рекламы" Яков Пейсахзон рассказал, что в сегменте ретейл-медиа click-out начал развиваться относительно недавно. Компания приняла стратегию освоения этого формата всего год назад. Три драйвера ретейл-медиа: качественные данные, наличие рекламного инвентаря и возможности бренд-билдинга. Одно из преимуществ канала — отсутствие фрода, поскольку все пользователи залогинены. Организация использует ИИ для показа рекомендаций, модерации контента и безопасности. Ежедневно ИИ анализирует 30 миллиардов кликов, а также отвечает пользователям в чатах. Генеральный директор сейлз-хауса "СберСеллер" Наталья Дмитриева подчеркнула, что экосистемные игроки смотрят на все рекламные инструменты с точки зрения самого покупателя. Основной фактор — человекоцентричность. Потребитель сейчас больше всего ценит время и удобство и готов переплачивать за сервис. Он хочет получить от сделки максимум ценности. Если человек входит в отношения с брендом, и последний разочарует потребителя, то 65–76% сменят бренд. Директор по развитию бизнеса Mediascope Михаил Зотов поделился тем, что универсальных решений для измерений нет. Многомерность не позволит сделать универсальное исследование. Надо фокусироваться на своем понимании интересного для рынка и для клиентов. Mediascope измеряет только долю брендов в поиске. Если фокусироваться на одной задаче, то она перестает быть бесконечной, и ее можно выдать на рынок. Директор по работе с клиентами и агентствами VK Татьяна Кащенко уточнила, что контентные сервисы — ключевые продукты платформы. Ежедневно услугами данной соцсети пользуются 77 миллионов уникальных пользователей. В день в сумме они проводят на площадках компании 4,4 миллиарда минут. Организация активно работает с партнерами: в рамках сотрудничества с Ozon на платформу компании с октября было импортировано 6,8 миллиона товаров. Больше контента — больше внимания аудитории и возможностей для бизнеса. Эксперт рекомендует брендам активно работать в этом направлении. Председатель правления Digital Alliance Александр Захаров отметил, что Smart TV стал главным экраном в доме. Сегодня в стране более 55 миллионов больших экранов подключено к интернету. Около 55% пользователей Smart TV смотрят видеоконтент онлайн ежедневно. 7,8 миллиона устройств было продано в России в 2024 году. Самым перспективным сегментом, который будет расти, считается ОТТ (технология доставки видео и аудиоконтента непосредственно через интернет). Рекламодатели больше не рассматривают ТВ-стриминг как экспериментальный канал. Он стал стандартной частью видеопланирования. Директор департамента продаж диджитал-рекламы "ГПМ Реклама" Алексей Крупенин рассказал о новых источниках качественного видеоинвентаря. В 2025 году — отечественные видеоплатформы, Smart TV и гейминг. Национальный видеохостинг развивается семимильными шагами: у Rutube 4,2 миллиарда просмотров контента в месяц, количество авторов выросло почти на 140%. UGC-контент — эффектный и эффективный. Он помогает потребителям открывать новые продукты и влияет на их решение о покупке, особенно если зритель доверяет креатору. Гейминг и киберспорт обладают большим маркетинговым потенциалом. Доходы от внутриигровой рекламы в России оцениваются в 44,5 миллиарда рублей за 2024 году. Генеральный директор сейлз-хауса "Эверест" Владимир Бабков сказал, что цифровой контент растет: восемь из десяти россиян смотрят ТВ-программы по телевизору или в стриминге. Сегодня кажется, что рынок digital-рекламы уже полностью изучен. Но интернет-пользователи устают от форматов: более 40% используют AdBlock, а более 60% — перематывают рекламные вставки. В 2025 году смотрение онлайн-видеосервисов вырастет на 15%. Интеграционные спонсорства — это проверенный традиционный ТВ-инструмент, который позволяет бренду находиться рядом со зрителем в эмоциональные моменты. Спонсорские интеграции больше не уникальный ТВ-инструмент. Они в скором времени станут привычной частью цифрового медиамикса. На конференции Digital Brand Day прозвучало много актуальных идей от экспертов индустрии. Все полезные материалы конференции собраны в спецпроекте. На странице представлены: презентации спикеров, записи всех секций, видеоинтервью, новости, фотоальбомы. Организатором мероприятия выступает ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд" при участии AdIndex, исследовательской компании Mediascope и "Национального рекламного альянса". Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы