https://ria.ru/20250403/kobzev-2009110655.html
Новую поликлинику почти на 500 посещений в смену строят в Иркутске
Новую поликлинику почти на 500 посещений в смену строят в Иркутске - РИА Новости, 03.04.2025
Новую поликлинику почти на 500 посещений в смену строят в Иркутске
В Иркутске возводится новая поликлиника для детей и взрослых почти на 500 посещений в сутки, она должна быть введена в эксплуатацию до конца 2025 года, сообщил... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:21:00+03:00
2025-04-03T14:21:00+03:00
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ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. В Иркутске возводится новая поликлиника для детей и взрослых почти на 500 посещений в сутки, она должна быть введена в эксплуатацию до конца 2025 года, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Иркутске идет строительство объектов здравоохранения. С ходом работ на стройплощадке Иркутской городской поликлиники №15 ознакомился губернатор региона Игорь Кобзев. Готовность объекта на текущий момент составляет почти 50%. "Ввести поликлинику в эксплуатацию должны до конца 2025 года, в первом квартале 2026 года планируем получить всю разрешительную документацию и открыть медучреждение. После ввода к поликлинике будет прикреплено почти 40 тысяч человек. Рассчитано здание на 499 посещений в смену - 332 взрослых и 167 детей", - сообщил Кобзев. Медицинское учреждение возводят в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и областной госпрограммы "Развитие здравоохранения". Общая стоимость работ составит более 2 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов. В новом здании поликлиники будут работать все диагностические службы для детей и взрослых: рентгенологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, физиоотделение, стоматология и гинекология. На сегодняшний день на объекте выполнены демонтаж старых зданий, вынос инженерных сетей, устройство железобетонного каркаса, парапета, подпорной стенки, кладка наружных стен. Ведутся работы по установке кровли, вентшахт и окон, устройству газобетонных и кирпичных перегородок. Идет монтаж теплового пункта и отопления, производится утепление и гидроизоляция наружных стен, фасадные работы. Особое внимание Игорь Кобзев уделил кадровому вопросу, он поручил региональному минздраву к первому кварталу 2026 года сформировать штатное расписание.
https://ria.ru/20250320/kobzev-2006286578.html
https://ria.ru/20250321/priangarja-2006553353.html
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иркутск, иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутск, Иркутская область, Игорь Кобзев
Новую поликлинику почти на 500 посещений в смену строят в Иркутске
Кобзев: в Иркутске возводится новая поликлиника почти на 500 посещений в сутки
ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. В Иркутске возводится новая поликлиника для детей и взрослых почти на 500 посещений в сутки, она должна быть введена в эксплуатацию до конца 2025 года, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В Иркутске идет строительство объектов здравоохранения. С ходом работ на стройплощадке Иркутской городской поликлиники №15 ознакомился губернатор региона Игорь Кобзев. Готовность объекта на текущий момент составляет почти 50%.
"Ввести поликлинику в эксплуатацию должны до конца 2025 года, в первом квартале 2026 года планируем получить всю разрешительную документацию и открыть медучреждение. После ввода к поликлинике будет прикреплено почти 40 тысяч человек. Рассчитано здание на 499 посещений в смену - 332 взрослых и 167 детей", - сообщил Кобзев.
Медицинское учреждение возводят в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и областной госпрограммы "Развитие здравоохранения". Общая стоимость работ составит более 2 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов. В новом здании поликлиники будут работать все диагностические службы для детей и взрослых: рентгенологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, физиоотделение, стоматология и гинекология.
На сегодняшний день на объекте выполнены демонтаж старых зданий, вынос инженерных сетей, устройство железобетонного каркаса, парапета, подпорной стенки, кладка наружных стен. Ведутся работы по установке кровли, вентшахт и окон, устройству газобетонных и кирпичных перегородок. Идет монтаж теплового пункта и отопления, производится утепление и гидроизоляция наружных стен, фасадные работы.
Особое внимание Игорь Кобзев уделил кадровому вопросу, он поручил региональному минздраву к первому кварталу 2026 года сформировать штатное расписание.