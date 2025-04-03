https://ria.ru/20250403/kilmer-2009131451.html

СМИ узнали подробности последних лет жизни Вэла Килмера

СМИ узнали подробности последних лет жизни Вэла Килмера - РИА Новости, 03.04.2025

СМИ узнали подробности последних лет жизни Вэла Килмера

Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда", в течение нескольких лет до смерти был прикован к постели из-за осложнений... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:28:00+03:00

2025-04-03T15:28:00+03:00

2025-04-03T15:28:00+03:00

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вэл килмер

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кино и сериалы

бэтмен

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда", в течение нескольких лет до смерти был прикован к постели из-за осложнений после лечения рака, сообщает портал TMZ со ссылкой на членов семьи артиста. Ранее 2 апреля газета New York Times со ссылкой на дочь актера сообщала, что Вэл Килмер скончался в возрасте 65 лет от пневмонии. По данным источников портала, хотя Килмер формально победил рак, его организм был сильно ослаблен последствиями лечения. Килмер боролся с раком горла с 2015 года и перенес госпитализацию в начале текущего года. Несмотря на ремиссию, он утратил голос и был вынужден использовать голосовой синтезатор, отмечается в материале. "У Вэла не было сил из-за последствий терапии - в результате он долгие годы оставался прикованным к постели", - сообщает TMZ со ссылкой на членов его семьи. По данным портала, в последние недели состояние актера стремительно ухудшилось, а его смерть не была неожиданной для родственников. В больницу к нему приехали родные и близкие, чтобы попрощаться. Актер также получил известность благодаря ролям в фильмах "Схватка", "Лучший стрелок", "Совершенно секретно!" и других.

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вэл килмер, сша, кино и сериалы, бэтмен