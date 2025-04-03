https://ria.ru/20250403/kilmer-2009131451.html
СМИ узнали подробности последних лет жизни Вэла Килмера
СМИ узнали подробности последних лет жизни Вэла Килмера - РИА Новости, 03.04.2025
СМИ узнали подробности последних лет жизни Вэла Килмера
Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда", в течение нескольких лет до смерти был прикован к постели из-за осложнений... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:28:00+03:00
2025-04-03T15:28:00+03:00
2025-04-03T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда", в течение нескольких лет до смерти был прикован к постели из-за осложнений после лечения рака, сообщает портал TMZ со ссылкой на членов семьи артиста. Ранее 2 апреля газета New York Times со ссылкой на дочь актера сообщала, что Вэл Килмер скончался в возрасте 65 лет от пневмонии. По данным источников портала, хотя Килмер формально победил рак, его организм был сильно ослаблен последствиями лечения. Килмер боролся с раком горла с 2015 года и перенес госпитализацию в начале текущего года. Несмотря на ремиссию, он утратил голос и был вынужден использовать голосовой синтезатор, отмечается в материале. "У Вэла не было сил из-за последствий терапии - в результате он долгие годы оставался прикованным к постели", - сообщает TMZ со ссылкой на членов его семьи. По данным портала, в последние недели состояние актера стремительно ухудшилось, а его смерть не была неожиданной для родственников. В больницу к нему приехали родные и близкие, чтобы попрощаться. Актер также получил известность благодаря ролям в фильмах "Схватка", "Лучший стрелок", "Совершенно секретно!" и других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэл килмер, сша, кино и сериалы, бэтмен
Шоубиз, Вэл Килмер, США, Кино и сериалы, Бэтмен
СМИ узнали подробности последних лет жизни Вэла Килмера
TMZ: актер Вэл Килмер несколько лет был прикован к постели после лечения рака
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда", в течение нескольких лет до смерти был прикован к постели из-за осложнений после лечения рака, сообщает портал TMZ
со ссылкой на членов семьи артиста.
Ранее 2 апреля газета New York Times со ссылкой на дочь актера сообщала, что Вэл Килмер
скончался в возрасте 65 лет от пневмонии.
По данным источников портала, хотя Килмер формально победил рак, его организм был сильно ослаблен последствиями лечения. Килмер боролся с раком горла с 2015 года и перенес госпитализацию в начале текущего года. Несмотря на ремиссию, он утратил голос и был вынужден использовать голосовой синтезатор, отмечается в материале.
«
"У Вэла не было сил из-за последствий терапии - в результате он долгие годы оставался прикованным к постели", - сообщает TMZ со ссылкой на членов его семьи.
По данным портала, в последние недели состояние актера стремительно ухудшилось, а его смерть не была неожиданной для родственников. В больницу к нему приехали родные и близкие, чтобы попрощаться.
Актер также получил известность благодаря ролям в фильмах "Схватка", "Лучший стрелок", "Совершенно секретно!" и других.