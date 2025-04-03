https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009135981.html

Хинштейн рассказал о работе после разминирования Курской области

Хинштейн рассказал о работе после разминирования Курской области - РИА Новости, 03.04.2025

Хинштейн рассказал о работе после разминирования Курской области

После разминирования территории приграничья Курской области энергетики займутся работами по восстановлению сетей и инфраструктуры, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:48:00+03:00

2025-04-03T15:48:00+03:00

2025-04-03T15:48:00+03:00

курская область

россия

александр хинштейн

сергей цивилев

курская аэс

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КУРСК, 3 апр – РИА Новости. После разминирования территории приграничья Курской области энергетики займутся работами по восстановлению сетей и инфраструктуры, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам встречи с министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым. "С министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым обговорили совместную работу на территории Курской области. Программа восстановления приграничных районов и социально-экономического развития Курской области. Продолжаем вместе с федеральным центром выполнять поручение президента по формированию программы", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что огромная часть работы связана со сферой минэнерго. "По мере того, как территория будет разминироваться, и как только там можно будет безопасно находиться, на энергетиков ляжет значительный объем работы по восстановлению сетей и инфраструктуры. Проговорили совместные подходы к этой работе", - добавил врио губернатора. Хинштейн добавил, Цивилев в прошлом сам был губернатором, поэтому хорошо понимает, насколько важна та работа, которая развернута в регионе сегодня. "Признателен министру за его поддержку и вклад в защиту Курской области! Сразу после августовского вторжения Сергей Евгеньевич прибыл в регион, принимал непосредственно участие в работе по обеспечению безопасности энергетических объектов (в центре внимания, конечно, находилась Курская АЭС)", - заключил он.

https://ria.ru/20250314/vsu-2004937068.html

https://ria.ru/20250318/khinshteyn-2005763588.html

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курская область, россия, александр хинштейн, сергей цивилев, курская аэс