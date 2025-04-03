https://ria.ru/20250403/kaluga-2009060946.html
Производство бесколлекторных электродвигателей запустили в Калуге
Производство бесколлекторных электродвигателей запустили в Калуге - РИА Новости, 03.04.2025
Производство бесколлекторных электродвигателей запустили в Калуге
Производство бесколлекторных электродвигателей, в том числе для беспилотных авиасистем, запустили в Калуге, сообщил губернатор Калужской области Владислав... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:19:00+03:00
2025-04-03T11:19:00+03:00
2025-04-03T11:19:00+03:00
калужская область
калуга
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КАЛУГА, 3 апр – РИА Новости. Производство бесколлекторных электродвигателей, в том числе для беспилотных авиасистем, запустили в Калуге, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. "С заместителем министра промышленности и торговли РФ Василием Шпаком в Калуге дали старт новому производству бесколлекторных электродвигателей, организованному резидентом научно-производственного центра", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам губернатора, это оборудование обладает высокой эффективностью и надежностью и применяется в различных отраслях, в том числе автомобилестроении, робототехнике и авиации. "Василий Шпак отметил, что новые производственные мощности позволят обеспечить полный цикл изготовления электродвигателей для беспилотных авиационных систем. Данный проект значительно укрепляет технологический суверенитет страны", - отметил Владислав Шапша. Губернатор подчеркнул, что Калужская область остается одним из центров высоких технологий в стране. "Продолжаем поддерживать инициативы, направленные на развитие инновационных производств… Укрепляем конкурентоспособность калужской промышленности на российском и международном рынках. Развиваем высокотехнологичные отрасли", - написал глава Калужской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, россия, владислав шапша
Калужская область, Калуга, Россия, Владислав Шапша
Производство бесколлекторных электродвигателей запустили в Калуге
Шапша: в Калуге запустили производство электродвигателей для беспилотников
КАЛУГА, 3 апр – РИА Новости. Производство бесколлекторных электродвигателей, в том числе для беспилотных авиасистем, запустили в Калуге, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"С заместителем министра промышленности и торговли РФ Василием Шпаком в Калуге дали старт новому производству бесколлекторных электродвигателей, организованному резидентом научно-производственного центра", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, это оборудование обладает высокой эффективностью и надежностью и применяется в различных отраслях, в том числе автомобилестроении, робототехнике и авиации.
"Василий Шпак отметил, что новые производственные мощности позволят обеспечить полный цикл изготовления электродвигателей для беспилотных авиационных систем. Данный проект значительно укрепляет технологический суверенитет страны", - отметил Владислав Шапша.
Губернатор подчеркнул, что Калужская область остается одним из центров высоких технологий в стране.
"Продолжаем поддерживать инициативы, направленные на развитие инновационных производств… Укрепляем конкурентоспособность калужской промышленности на российском и международном рынках. Развиваем высокотехнологичные отрасли", - написал глава Калужской области.