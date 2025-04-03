https://ria.ru/20250403/kaluga-2009060946.html

Производство бесколлекторных электродвигателей запустили в Калуге

Производство бесколлекторных электродвигателей запустили в Калуге - РИА Новости, 03.04.2025

Производство бесколлекторных электродвигателей запустили в Калуге

Производство бесколлекторных электродвигателей, в том числе для беспилотных авиасистем, запустили в Калуге, сообщил губернатор Калужской области Владислав... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:19:00+03:00

2025-04-03T11:19:00+03:00

2025-04-03T11:19:00+03:00

калужская область

калуга

россия

владислав шапша

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КАЛУГА, 3 апр – РИА Новости. Производство бесколлекторных электродвигателей, в том числе для беспилотных авиасистем, запустили в Калуге, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. "С заместителем министра промышленности и торговли РФ Василием Шпаком в Калуге дали старт новому производству бесколлекторных электродвигателей, организованному резидентом научно-производственного центра", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам губернатора, это оборудование обладает высокой эффективностью и надежностью и применяется в различных отраслях, в том числе автомобилестроении, робототехнике и авиации. "Василий Шпак отметил, что новые производственные мощности позволят обеспечить полный цикл изготовления электродвигателей для беспилотных авиационных систем. Данный проект значительно укрепляет технологический суверенитет страны", - отметил Владислав Шапша. Губернатор подчеркнул, что Калужская область остается одним из центров высоких технологий в стране. "Продолжаем поддерживать инициативы, направленные на развитие инновационных производств… Укрепляем конкурентоспособность калужской промышленности на российском и международном рынках. Развиваем высокотехнологичные отрасли", - написал глава Калужской области.

https://ria.ru/20241212/remont-1988871621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

калуга, россия, владислав шапша