https://ria.ru/20250403/kallas-2009135453.html

Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России

Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России - РИА Новости, 03.04.2025

Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X придумал главе дипломатии ЕС Кае Каллас новое прозвище. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:46:00+03:00

2025-04-03T15:46:00+03:00

2025-04-03T15:46:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X придумал главе дипломатии ЕС Кае Каллас новое прозвище."Министр по вопросам "Боитесь Россию", — написал он.Так он отреагировал на многочисленные выступления Каллас, направленные на запугивание европейцев мнимой российской угрозой."Если русские и вторгнутся, то это произойдет по приглашению (европейских. — Прим. ред.) налогоплательщиков", — заявил Боуз.В понедельник Каллас бездоказательно обвинила Россию в затягивании мирного процесса на Украине. В феврале она обещала увеличить военную помощь киевскому режиму для продолжения боевых действий.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филлипо назвал главу дипломатии ЕС ничтожеством, стремящуюся начать войну с Россией.В Кремле не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://ria.ru/20250401/kallas-2008776407.html

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