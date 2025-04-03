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Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России - РИА Новости, 03.04.2025
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15:46 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/kallas-2009135453.html
Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России
Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России - РИА Новости, 03.04.2025
Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X придумал главе дипломатии ЕС Кае Каллас новое прозвище. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:46:00+03:00
2025-04-03T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X придумал главе дипломатии ЕС Кае Каллас новое прозвище."Министр по вопросам "Боитесь Россию", — написал он.Так он отреагировал на многочисленные выступления Каллас, направленные на запугивание европейцев мнимой российской угрозой."Если русские и вторгнутся, то это произойдет по приглашению (европейских. — Прим. ред.) налогоплательщиков", — заявил Боуз.В понедельник Каллас бездоказательно обвинила Россию в затягивании мирного процесса на Украине. В феврале она обещала увеличить военную помощь киевскому режиму для продолжения боевых действий.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филлипо назвал главу дипломатии ЕС ничтожеством, стремящуюся начать войну с Россией.В Кремле не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://ria.ru/20250401/kallas-2008776407.html
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в мире, россия, украина, москва, кайя каллас, чей боуз, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Кайя Каллас, Чей Боуз, Евросоюз, НАТО
Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России

Журналист Боуз назвал Каллас министром по вопросам "Бойтесь Россию"

© AP Photo / Omar HavanaКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Omar Havana
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X придумал главе дипломатии ЕС Кае Каллас новое прозвище.
"Министр по вопросам "Боитесь Россию", — написал он.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Так он отреагировал на многочисленные выступления Каллас, направленные на запугивание европейцев мнимой российской угрозой.
«
"Если русские и вторгнутся, то это произойдет по приглашению (европейских. — Прим. ред.) налогоплательщиков", — заявил Боуз.
В понедельник Каллас бездоказательно обвинила Россию в затягивании мирного процесса на Украине. В феврале она обещала увеличить военную помощь киевскому режиму для продолжения боевых действий.
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филлипо назвал главу дипломатии ЕС ничтожеством, стремящуюся начать войну с Россией.
В Кремле не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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