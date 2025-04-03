https://ria.ru/20250403/kallas-2009135453.html
Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России
Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России - РИА Новости, 03.04.2025
Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X придумал главе дипломатии ЕС Кае Каллас новое прозвище. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:46:00+03:00
2025-04-03T15:46:00+03:00
2025-04-03T15:46:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
кайя каллас
чей боуз
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927024354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc3e7c20dbb1cdb0174aaccb69fb465d.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X придумал главе дипломатии ЕС Кае Каллас новое прозвище."Министр по вопросам "Боитесь Россию", — написал он.Так он отреагировал на многочисленные выступления Каллас, направленные на запугивание европейцев мнимой российской угрозой."Если русские и вторгнутся, то это произойдет по приглашению (европейских. — Прим. ред.) налогоплательщиков", — заявил Боуз.В понедельник Каллас бездоказательно обвинила Россию в затягивании мирного процесса на Украине. В феврале она обещала увеличить военную помощь киевскому режиму для продолжения боевых действий.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филлипо назвал главу дипломатии ЕС ничтожеством, стремящуюся начать войну с Россией.В Кремле не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://ria.ru/20250401/kallas-2008776407.html
https://ria.ru/20250403/ukraina-2009126175.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927024354_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_bced9ef2721747a14a9a74077dd1235e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, москва, кайя каллас, чей боуз, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Кайя Каллас, Чей Боуз, Евросоюз, НАТО
Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России
Журналист Боуз назвал Каллас министром по вопросам "Бойтесь Россию"