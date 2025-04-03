https://ria.ru/20250403/kallas-2008996775.html

Ульянов: Каллас смешивает понятия перемирия и мира

Ульянов: Каллас смешивает понятия перемирия и мира - РИА Новости, 03.04.2025

Ульянов: Каллас смешивает понятия перемирия и мира

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас смешивает понятия перемирия и мира, когда утверждает, что Россия якобы не заинтересована в мире на фоне заявлений Украины... РИА Новости, 03.04.2025

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2025-04-03T00:13:00+03:00

2025-04-03T00:13:00+03:00

в мире

россия

украина

вена

кайя каллас

михаил ульянов (дипломат)

владимир путин

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас смешивает понятия перемирия и мира, когда утверждает, что Россия якобы не заинтересована в мире на фоне заявлений Украины о готовности к перемирию без предварительных условий, считает российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Каллас высказалась в том плане, что Украина, мол, еще три недели назад заявила о готовности к перемирию без предварительных условий, а Россия до сих пор этого не сделала. Значит Россия играет в игры и вовсе не заинтересована в мире. Что тут скажешь? В дипломатии очень важна точность формулировок. В данном случае девушка явно смешивает два разных понятия - перемирие и мир. Ну ничего, опыт в международных делах приходит с годами", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250401/kallas-2008776407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, вена, кайя каллас, михаил ульянов (дипломат), владимир путин