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Ульянов: Каллас смешивает понятия перемирия и мира - РИА Новости, 03.04.2025
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00:13 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/kallas-2008996775.html
Ульянов: Каллас смешивает понятия перемирия и мира
Ульянов: Каллас смешивает понятия перемирия и мира - РИА Новости, 03.04.2025
Ульянов: Каллас смешивает понятия перемирия и мира
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас смешивает понятия перемирия и мира, когда утверждает, что Россия якобы не заинтересована в мире на фоне заявлений Украины... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T00:13:00+03:00
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в мире
россия
украина
вена
кайя каллас
михаил ульянов (дипломат)
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас смешивает понятия перемирия и мира, когда утверждает, что Россия якобы не заинтересована в мире на фоне заявлений Украины о готовности к перемирию без предварительных условий, считает российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Каллас высказалась в том плане, что Украина, мол, еще три недели назад заявила о готовности к перемирию без предварительных условий, а Россия до сих пор этого не сделала. Значит Россия играет в игры и вовсе не заинтересована в мире. Что тут скажешь? В дипломатии очень важна точность формулировок. В данном случае девушка явно смешивает два разных понятия - перемирие и мир. Ну ничего, опыт в международных делах приходит с годами", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250401/kallas-2008776407.html
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в мире, россия, украина, вена, кайя каллас, михаил ульянов (дипломат), владимир путин
В мире, Россия, Украина, Вена, Кайя Каллас, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин
Ульянов: Каллас смешивает понятия перемирия и мира

Постпред Ульянов: Каллас путает понятия, утверждая, что Россию не интересует мир

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас смешивает понятия перемирия и мира, когда утверждает, что Россия якобы не заинтересована в мире на фоне заявлений Украины о готовности к перемирию без предварительных условий, считает российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Каллас высказалась в том плане, что Украина, мол, еще три недели назад заявила о готовности к перемирию без предварительных условий, а Россия до сих пор этого не сделала. Значит Россия играет в игры и вовсе не заинтересована в мире. Что тут скажешь? В дипломатии очень важна точность формулировок. В данном случае девушка явно смешивает два разных понятия - перемирие и мир. Ну ничего, опыт в международных делах приходит с годами", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
"Признанное ничтожество": на Каллас набросились из-за России
1 апреля, 22:46
 
В миреРоссияУкраинаВенаКайя КалласМихаил Ульянов (дипломат)Владимир Путин
 
 
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