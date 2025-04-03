Кадыров рассказал о воспитательной работе с "праздной" чеченской молодежью
Кадыров заявил о воспитательной работе с праздной чеченской молодежью в регионах
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 3 апр - РИА Новости. Среди молодежи, проживающей за пределами Чечни и ведущей "праздный" образ жизни, проводится воспитательная работа, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Провел рабочую встречу с... депутатом Государственной думы РФ Адамом Делимхановым. Он доложил о проводимой работе с выходцами из Чеченской Республики, проживающими в различных субъектах страны... Не прекращается и воспитательная работа среди молодежи, ведущей праздный образ жизни за пределами региона. Важно понимать, что каждый представитель республики, где бы он ни находился, своим асоциальным поведением, поступками бросает тень на весь чеченский народ", — написал Кадыров.
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Он подчеркнул, что от этого зависят общественное восприятие и имидж республики, ее репутация на федеральном и международном уровне. Кадыров также добавил, что Делимханов на протяжении многих лет успешно курирует данное направление и "благодаря его системному подходу" удалось усилить контроль за ситуацией и своевременно реагировать на возникающие вопросы.
"Поручил вести мониторинг занятости наших соотечественников в других регионах. Важно обеспечить постоянную связь с представителями чеченского народа, проживающими за пределами республики, с целью пресечения неправомерных действий", — написал глава Чечни.
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