Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал о воспитательной работе с "праздной" чеченской молодежью - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/kadyrov-2009214422.html
Кадыров рассказал о воспитательной работе с "праздной" чеченской молодежью
Кадыров рассказал о воспитательной работе с "праздной" чеченской молодежью - РИА Новости, 03.04.2025
Кадыров рассказал о воспитательной работе с "праздной" чеченской молодежью
Среди молодежи, проживающей за пределами Чечни и ведущей "праздный" образ жизни, проводится воспитательная работа, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T21:41:00+03:00
2025-04-03T21:41:00+03:00
россия
рамзан кадыров
адам делимханов
чеченская республика (чечня)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988753847_0:228:2776:1790_1920x0_80_0_0_49b77dfc8e18023a5ef38d17446d09ab.jpg
ГРОЗНЫЙ, 3 апр - РИА Новости. Среди молодежи, проживающей за пределами Чечни и ведущей "праздный" образ жизни, проводится воспитательная работа, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Провел рабочую встречу с... депутатом Государственной думы РФ Адамом Делимхановым. Он доложил о проводимой работе с выходцами из Чеченской Республики, проживающими в различных субъектах страны... Не прекращается и воспитательная работа среди молодежи, ведущей праздный образ жизни за пределами региона. Важно понимать, что каждый представитель республики, где бы он ни находился, своим асоциальным поведением, поступками бросает тень на весь чеченский народ", — написал Кадыров. Он подчеркнул, что от этого зависят общественное восприятие и имидж республики, ее репутация на федеральном и международном уровне. Кадыров также добавил, что Делимханов на протяжении многих лет успешно курирует данное направление и "благодаря его системному подходу" удалось усилить контроль за ситуацией и своевременно реагировать на возникающие вопросы. "Поручил вести мониторинг занятости наших соотечественников в других регионах. Важно обеспечить постоянную связь с представителями чеченского народа, проживающими за пределами республики, с целью пресечения неправомерных действий", — написал глава Чечни.
https://ria.ru/20250223/kadyrov-2001137286.html
https://ria.ru/20250109/kadyrov-1992981113.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988753847_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d89bcecc71259ba0fcd2ae4c86b450a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рамзан кадыров, адам делимханов, чеченская республика (чечня), общество
Россия, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Чеченская республика (Чечня), Общество
Кадыров рассказал о воспитательной работе с "праздной" чеченской молодежью

Кадыров заявил о воспитательной работе с праздной чеченской молодежью в регионах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 3 апр - РИА Новости. Среди молодежи, проживающей за пределами Чечни и ведущей "праздный" образ жизни, проводится воспитательная работа, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Провел рабочую встречу с... депутатом Государственной думы РФ Адамом Делимхановым. Он доложил о проводимой работе с выходцами из Чеченской Республики, проживающими в различных субъектах страны... Не прекращается и воспитательная работа среди молодежи, ведущей праздный образ жизни за пределами региона. Важно понимать, что каждый представитель республики, где бы он ни находился, своим асоциальным поведением, поступками бросает тень на весь чеченский народ", — написал Кадыров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Кадыров назвал Чечню авангардом защитников страны
23 февраля, 16:12
Он подчеркнул, что от этого зависят общественное восприятие и имидж республики, ее репутация на федеральном и международном уровне. Кадыров также добавил, что Делимханов на протяжении многих лет успешно курирует данное направление и "благодаря его системному подходу" удалось усилить контроль за ситуацией и своевременно реагировать на возникающие вопросы.
"Поручил вести мониторинг занятости наших соотечественников в других регионах. Важно обеспечить постоянную связь с представителями чеченского народа, проживающими за пределами республики, с целью пресечения неправомерных действий", — написал глава Чечни.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Кадыров назвал историю чеченского народа летописью мужества
9 января, 17:14
 
РоссияРамзан КадыровАдам ДелимхановЧеченская республика (Чечня)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала