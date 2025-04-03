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В секторе Газа при ударах ЦАХАЛ погибли более 40 человек - РИА Новости, 03.04.2025
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10:14 03.04.2025 (обновлено: 10:24 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/izrail-2009040971.html
В секторе Газа при ударах ЦАХАЛ погибли более 40 человек
В секторе Газа при ударах ЦАХАЛ погибли более 40 человек - РИА Новости, 03.04.2025
В секторе Газа при ударах ЦАХАЛ погибли более 40 человек
Более 40 человек стали жертвами утренних ударов израильской армии по различным районам сектора Газа, сообщил в четверг телеканал Al-Jazeera. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:14:00+03:00
2025-04-03T10:24:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Более 40 человек стали жертвами утренних ударов израильской армии по различным районам сектора Газа, сообщил в четверг телеканал Al-Jazeera. “В результате израильских ударов по сектору Газа с утра четверга погиб 41 человек, есть пострадавшие”, - передает телеканал. По данным Al-Jazeera, удары наносились в том числе по жилым домам и палаткам беженцев в городах Хан-Юнис и Газа. В Дейр-эль-Балахе был атакован полицейский патруль, погибли трое полицейских и ребенок. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250402/izrail-2008801974.html
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в мире, цены на нефть, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В секторе Газа при ударах ЦАХАЛ погибли более 40 человек

В секторе Газа при утренних ударах ЦАХАЛ погибли более 40 человек

© Getty Images / Anadolu / Abdallah F.S. AlattarСпасательная операция на месте израильского авиаудара в Хан-Юнисе, Газа. 3 апреля 2025
Спасательная операция на месте израильского авиаудара в Хан-Юнисе, Газа. 3 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Abdallah F.S. Alattar
Спасательная операция на месте израильского авиаудара в Хан-Юнисе, Газа. 3 апреля 2025
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Более 40 человек стали жертвами утренних ударов израильской армии по различным районам сектора Газа, сообщил в четверг телеканал Al-Jazeera.
“В результате израильских ударов по сектору Газа с утра четверга погиб 41 человек, есть пострадавшие”, - передает телеканал.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Израиль расширит операции в секторе Газа, заявил Кац
2 апреля, 07:19
По данным Al-Jazeera, удары наносились в том числе по жилым домам и палаткам беженцев в городах Хан-Юнис и Газа. В Дейр-эль-Балахе был атакован полицейский патруль, погибли трое полицейских и ребенок.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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В миреЦены на нефтьИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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