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В секторе Газа при ударах ЦАХАЛ погибли более 40 человек

В секторе Газа при ударах ЦАХАЛ погибли более 40 человек - РИА Новости, 03.04.2025

В секторе Газа при ударах ЦАХАЛ погибли более 40 человек

Более 40 человек стали жертвами утренних ударов израильской армии по различным районам сектора Газа, сообщил в четверг телеканал Al-Jazeera. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:14:00+03:00

2025-04-03T10:14:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Более 40 человек стали жертвами утренних ударов израильской армии по различным районам сектора Газа, сообщил в четверг телеканал Al-Jazeera. “В результате израильских ударов по сектору Газа с утра четверга погиб 41 человек, есть пострадавшие”, - передает телеканал. По данным Al-Jazeera, удары наносились в том числе по жилым домам и палаткам беженцев в городах Хан-Юнис и Газа. В Дейр-эль-Балахе был атакован полицейский патруль, погибли трое полицейских и ребенок. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250402/izrail-2008801974.html

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в мире, цены на нефть, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году