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Индонезия направит делегацию в Вашингтон для переговоров из-за пошлин
Индонезия направит делегацию в Вашингтон для переговоров из-за пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
Индонезия направит делегацию в Вашингтон для переговоров из-за пошлин
Индонезия направит высокопоставленную делегацию в Вашингтон для переговоров в ответ на введения США новой тарифной политики, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:18:00+03:00
2025-04-03T17:18:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 3 апр – РИА Новости. Индонезия направит высокопоставленную делегацию в Вашингтон для переговоров в ответ на введения США новой тарифной политики, говорится в заявлении МИД страны. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В МИД Индонезии подчеркнули, что введение пошлин США окажет существенное влияние на конкурентоспособность индонезийского экспорта. "Правительство Индонезии продолжит взаимодействие с правительством США на различных уровнях, включая направление высокопоставленной делегации в Вашингтон (округ Колумбия) для проведения прямых переговоров с правительством США", - заявило министерство. В сообщении уточняется, что Индонезия также связалась с Малайзией как председателем АСЕАН "с целью принятия совместных мер", учитывая, что все 10 стран АСЕАН затронуты введением пошлин США.
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сша, индонезия, вашингтон (штат), дональд трамп, в мире
США, Индонезия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, В мире
Индонезия направит делегацию в Вашингтон для переговоров из-за пошлин
Индонезия направит высокопоставленную делегацию в США в ответ на тарифы