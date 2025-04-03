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Минздрав Хакасии опроверг данные о нехватке препарата от склероза - РИА Новости, 03.04.2025
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14:23 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/hakasija-2009111198.html
Минздрав Хакасии опроверг данные о нехватке препарата от склероза
Минздрав Хакасии опроверг данные о нехватке препарата от склероза - РИА Новости, 03.04.2025
Минздрав Хакасии опроверг данные о нехватке препарата от склероза
Дефицита препарата для лечения пациентов с рассеянным склерозом с действующим веществом глатирамера ацетат в Хакасии нет, в регионе лекарство имеется в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:23:00+03:00
2025-04-03T14:23:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 3 апр – РИА Новости. Дефицита препарата для лечения пациентов с рассеянным склерозом с действующим веществом глатирамера ацетат в Хакасии нет, в регионе лекарство имеется в достаточном количестве с большим запасом, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе республиканского минздрава сообщения о дефиците препарата в регионах РФ. Ранее газета "Известия" написала, что минимум в восьми регионах России, в том числе в Хакасии, образовалась нехватка препарата с действующим веществом глатирамера ацетат для терапии пациентов с рассеянным склерозом. Лекарство назначается сразу после постановки диагноза, поэтому перебои могут стать причиной прогрессирования заболевания. "В Хакасию поставки препарата для лечения пациентов с рассеянным склерозом с действующим веществом глатирамера ацетат осуществляются в рамках федерального бюджета (в рамках программы 14 высокозатратных нозологий) и за счёт республиканского бюджета. В настоящее время препарат имеется в регионе в достаточном количестве с запасом на длительное время", - сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Хакасии Валерия Агафонова. Также Агафонова уточнила, что каких-либо сбоев в регионе не наблюдается, вопрос стоит на особом контроле минздрава Хакасии. Глатирамера ацетат – это активное вещество, которое применяется в медицине для лечения рассеянного склероза. Это иммуномодулирующий препарат, который помогает снизить частоту и тяжесть обострений заболевания, а также замедлить прогрессирование неврологических нарушений.
https://ria.ru/20250326/lekarstva-2007456499.html
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Минздрав Хакасии опроверг данные о нехватке препарата от склероза

Минздрав Хакасии опроверг данные о нехватке препарата от рассеянного склероза

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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КРАСНОЯРСК, 3 апр – РИА Новости. Дефицита препарата для лечения пациентов с рассеянным склерозом с действующим веществом глатирамера ацетат в Хакасии нет, в регионе лекарство имеется в достаточном количестве с большим запасом, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе республиканского минздрава сообщения о дефиците препарата в регионах РФ.
Ранее газета "Известия" написала, что минимум в восьми регионах России, в том числе в Хакасии, образовалась нехватка препарата с действующим веществом глатирамера ацетат для терапии пациентов с рассеянным склерозом. Лекарство назначается сразу после постановки диагноза, поэтому перебои могут стать причиной прогрессирования заболевания.
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"В Хакасию поставки препарата для лечения пациентов с рассеянным склерозом с действующим веществом глатирамера ацетат осуществляются в рамках федерального бюджета (в рамках программы 14 высокозатратных нозологий) и за счёт республиканского бюджета. В настоящее время препарат имеется в регионе в достаточном количестве с запасом на длительное время", - сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Хакасии Валерия Агафонова.
Также Агафонова уточнила, что каких-либо сбоев в регионе не наблюдается, вопрос стоит на особом контроле минздрава Хакасии.
Глатирамера ацетат – это активное вещество, которое применяется в медицине для лечения рассеянного склероза. Это иммуномодулирующий препарат, который помогает снизить частоту и тяжесть обострений заболевания, а также замедлить прогрессирование неврологических нарушений.
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