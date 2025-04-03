https://ria.ru/20250403/gvatemala-2009019884.html

В Гватемале обвинили США в нарушении торгового соглашения

В Гватемале обвинили США в нарушении торгового соглашения - РИА Новости, 03.04.2025

В Гватемале обвинили США в нарушении торгового соглашения

Министерство экономики Гватемалы заявило, что введённые США импортные пошлины нарушают центральноамериканское торговое соглашение DR-CAFTA, отметив... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T05:38:00+03:00

2025-04-03T05:38:00+03:00

2025-04-03T05:38:00+03:00

сша

гватемала (республика)

вашингтон (штат)

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МЕХИКО, 3 апр - РИА Новости. Министерство экономики Гватемалы заявило, что введённые США импортные пошлины нарушают центральноамериканское торговое соглашение DR-CAFTA, отметив необходимость дипломатического диалога. Заявление ведомства опубликовало в своем блоге в Х издание La Hora."Объявленные пошлины нарушают положения DR-CAFTA. Американское законодательство в сфере национальной безопасности может быть использовано для оправдания и сохранения этих пошлин", - говорится в заявлении. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа , это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Для всех центральноамериканских стран-участниц торгового договора с США Вашингтон установил 10% пошлину. Исключением стала Никарагуа, для которой ставка составила 18%. Правительство Гватемалы отметило, что ожидает публикации официального исполнительного указа, чтобы оценить его полные последствия, и изучает возможности его применения. В 2024 году экспорт Гватемалы в США составил 4,61 миллиарда долларов, а импорт из США - 10,54 миллиарда долларов. США являются ключевым рынком сбыта для гватемальских товаров, включая кофе, сахар, бананы, текстиль и одежду, а также являются главным поставщиком промышленных товаров, топлива, автомобилей и сельскохозяйственной продукции в Гватемалу.

https://ria.ru/20250403/kitay-2009019500.html

https://ria.ru/20250403/kolumbiya-2009012269.html

сша

гватемала (республика)

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, гватемала (республика), вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире