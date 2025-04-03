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В Гватемале обвинили США в нарушении торгового соглашения - РИА Новости, 03.04.2025
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05:38 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/gvatemala-2009019884.html
В Гватемале обвинили США в нарушении торгового соглашения
В Гватемале обвинили США в нарушении торгового соглашения - РИА Новости, 03.04.2025
В Гватемале обвинили США в нарушении торгового соглашения
Министерство экономики Гватемалы заявило, что введённые США импортные пошлины нарушают центральноамериканское торговое соглашение DR-CAFTA, отметив... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:38:00+03:00
2025-04-03T05:38:00+03:00
сша
гватемала (республика)
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МЕХИКО, 3 апр - РИА Новости. Министерство экономики Гватемалы заявило, что введённые США импортные пошлины нарушают центральноамериканское торговое соглашение DR-CAFTA, отметив необходимость дипломатического диалога. Заявление ведомства опубликовало в своем блоге в Х издание La Hora."Объявленные пошлины нарушают положения DR-CAFTA. Американское законодательство в сфере национальной безопасности может быть использовано для оправдания и сохранения этих пошлин", - говорится в заявлении. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа , это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Для всех центральноамериканских стран-участниц торгового договора с США Вашингтон установил 10% пошлину. Исключением стала Никарагуа, для которой ставка составила 18%. Правительство Гватемалы отметило, что ожидает публикации официального исполнительного указа, чтобы оценить его полные последствия, и изучает возможности его применения. В 2024 году экспорт Гватемалы в США составил 4,61 миллиарда долларов, а импорт из США - 10,54 миллиарда долларов. США являются ключевым рынком сбыта для гватемальских товаров, включая кофе, сахар, бананы, текстиль и одежду, а также являются главным поставщиком промышленных товаров, топлива, автомобилей и сельскохозяйственной продукции в Гватемалу.
https://ria.ru/20250403/kitay-2009019500.html
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сша
гватемала (республика)
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сша, гватемала (республика), вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Гватемала (республика), Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
В Гватемале обвинили США в нарушении торгового соглашения

В Гватемале заявили, что импортные пошлины США нарушают соглашение DR-CAFTA

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкГватемала-Сити
Гватемала-Сити - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Гватемала-Сити. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 апр - РИА Новости. Министерство экономики Гватемалы заявило, что введённые США импортные пошлины нарушают центральноамериканское торговое соглашение DR-CAFTA, отметив необходимость дипломатического диалога. Заявление ведомства опубликовало в своем блоге в Х издание La Hora.
"Объявленные пошлины нарушают положения DR-CAFTA. Американское законодательство в сфере национальной безопасности может быть использовано для оправдания и сохранения этих пошлин", - говорится в заявлении.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа , это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Для всех центральноамериканских стран-участниц торгового договора с США Вашингтон установил 10% пошлину. Исключением стала Никарагуа, для которой ставка составила 18%. Правительство Гватемалы отметило, что ожидает публикации официального исполнительного указа, чтобы оценить его полные последствия, и изучает возможности его применения.
В 2024 году экспорт Гватемалы в США составил 4,61 миллиарда долларов, а импорт из США - 10,54 миллиарда долларов. США являются ключевым рынком сбыта для гватемальских товаров, включая кофе, сахар, бананы, текстиль и одежду, а также являются главным поставщиком промышленных товаров, топлива, автомобилей и сельскохозяйственной продукции в Гватемалу.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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СШАГватемала (республика)Вашингтон (штат)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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