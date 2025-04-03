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Клепиков передал военнослужащим очередную партию гуманитарного груза - РИА Новости, 03.04.2025
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
18:00 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/gumgruz-2009179155.html
Клепиков передал военнослужащим очередную партию гуманитарного груза
Клепиков передал военнослужащим очередную партию гуманитарного груза - РИА Новости, 03.04.2025
Клепиков передал военнослужащим очередную партию гуманитарного груза
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и депутат облдумы Геннадий Чмирев встретились с бойцами, проходящими службу на российской границе в одном РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:00:00+03:00
2025-04-03T18:00:00+03:00
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и депутат облдумы Геннадий Чмирев встретились с бойцами, проходящими службу на российской границе в одном из муниципалитетов области, они передали им гуманитарный груз, сообщил спикер регионального парламента. "Обсудили ситуацию по ту сторону ленты. Могу сказать одно – наши военнослужащие полны решимости и уверены в своих силах", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Бойцам передали продукты питания, одежду, средства личной гигиены, и различные инструменты: пилы, молотки, топоры, строительные степлеры, пленку, гвозди, скобы. "Бойцы поделились, что такие весточки от белгородцев прибавляют им еще больше сил, а наш регион они по-настоящему считают своим вторым домом", – отметил Клепиков. Ранее председатель облдумы рассказал о том, как депутаты регионального парламента передают гуманитарную помощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
https://ria.ru/20250401/etap-2008585268.html
https://ria.ru/20250328/klepikov-2007948588.html
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юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума, гуманитарная помощь
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума, Гуманитарная помощь
Клепиков передал военнослужащим очередную партию гуманитарного груза

Клепиков пообщался с белгородскими бойцами и передал им гуманитарный груз

© Фото из телеграм-канала Юрия КлепиковаСпикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков передал военнослужащим очередную партию гуманитарного груза
Спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков передал военнослужащим очередную партию гуманитарного груза - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото из телеграм-канала Юрия Клепикова
Спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков передал военнослужащим очередную партию гуманитарного груза
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и депутат облдумы Геннадий Чмирев встретились с бойцами, проходящими службу на российской границе в одном из муниципалитетов области, они передали им гуманитарный груз, сообщил спикер регионального парламента.
"Обсудили ситуацию по ту сторону ленты. Могу сказать одно – наши военнослужащие полны решимости и уверены в своих силах", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
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Бойцам передали продукты питания, одежду, средства личной гигиены, и различные инструменты: пилы, молотки, топоры, строительные степлеры, пленку, гвозди, скобы.
"Бойцы поделились, что такие весточки от белгородцев прибавляют им еще больше сил, а наш регион они по-настоящему считают своим вторым домом", – отметил Клепиков.
Ранее председатель облдумы рассказал о том, как депутаты регионального парламента передают гуманитарную помощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
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Белгородская областьЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Белгородская областная ДумаГуманитарная помощь
 
 
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