https://ria.ru/20250403/gumgruz-2009179155.html

Клепиков передал военнослужащим очередную партию гуманитарного груза

Клепиков передал военнослужащим очередную партию гуманитарного груза - РИА Новости, 03.04.2025

Клепиков передал военнослужащим очередную партию гуманитарного груза

Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и депутат облдумы Геннадий Чмирев встретились с бойцами, проходящими службу на российской границе в одном РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:00:00+03:00

2025-04-03T18:00:00+03:00

2025-04-03T18:00:00+03:00

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и депутат облдумы Геннадий Чмирев встретились с бойцами, проходящими службу на российской границе в одном из муниципалитетов области, они передали им гуманитарный груз, сообщил спикер регионального парламента. "Обсудили ситуацию по ту сторону ленты. Могу сказать одно – наши военнослужащие полны решимости и уверены в своих силах", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Бойцам передали продукты питания, одежду, средства личной гигиены, и различные инструменты: пилы, молотки, топоры, строительные степлеры, пленку, гвозди, скобы. "Бойцы поделились, что такие весточки от белгородцев прибавляют им еще больше сил, а наш регион они по-настоящему считают своим вторым домом", – отметил Клепиков. Ранее председатель облдумы рассказал о том, как депутаты регионального парламента передают гуманитарную помощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

https://ria.ru/20250401/etap-2008585268.html

https://ria.ru/20250328/klepikov-2007948588.html

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Артем Смирнов

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума, гуманитарная помощь