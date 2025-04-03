https://ria.ru/20250403/gumgruz-2009179155.html
Клепиков передал военнослужащим очередную партию гуманитарного груза
Клепиков передал военнослужащим очередную партию гуманитарного груза - РИА Новости, 03.04.2025
Клепиков передал военнослужащим очередную партию гуманитарного груза
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и депутат облдумы Геннадий Чмирев встретились с бойцами, проходящими службу на российской границе в одном РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:00:00+03:00
2025-04-03T18:00:00+03:00
2025-04-03T18:00:00+03:00
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и депутат облдумы Геннадий Чмирев встретились с бойцами, проходящими службу на российской границе в одном из муниципалитетов области, они передали им гуманитарный груз, сообщил спикер регионального парламента. "Обсудили ситуацию по ту сторону ленты. Могу сказать одно – наши военнослужащие полны решимости и уверены в своих силах", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Бойцам передали продукты питания, одежду, средства личной гигиены, и различные инструменты: пилы, молотки, топоры, строительные степлеры, пленку, гвозди, скобы. "Бойцы поделились, что такие весточки от белгородцев прибавляют им еще больше сил, а наш регион они по-настоящему считают своим вторым домом", – отметил Клепиков. Ранее председатель облдумы рассказал о том, как депутаты регионального парламента передают гуманитарную помощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
https://ria.ru/20250401/etap-2008585268.html
https://ria.ru/20250328/klepikov-2007948588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума, гуманитарная помощь
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума, Гуманитарная помощь
Клепиков передал военнослужащим очередную партию гуманитарного груза
Клепиков пообщался с белгородскими бойцами и передал им гуманитарный груз
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и депутат облдумы Геннадий Чмирев встретились с бойцами, проходящими службу на российской границе в одном из муниципалитетов области, они передали им гуманитарный груз, сообщил спикер регионального парламента.
"Обсудили ситуацию по ту сторону ленты. Могу сказать одно – наши военнослужащие полны решимости и уверены в своих силах", – написал в своем телеграм-канале Клепиков
.
Бойцам передали продукты питания, одежду, средства личной гигиены, и различные инструменты: пилы, молотки, топоры, строительные степлеры, пленку, гвозди, скобы.
"Бойцы поделились, что такие весточки от белгородцев прибавляют им еще больше сил, а наш регион они по-настоящему считают своим вторым домом", – отметил Клепиков.
Ранее председатель облдумы рассказал о том, как депутаты регионального парламента передают гуманитарную помощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.