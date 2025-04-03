https://ria.ru/20250403/gossovet-2009133402.html

Комиссия Госсовета будет координировать работу по поддержке ветеранов СВО

Комиссия Госсовета будет координировать работу по поддержке ветеранов СВО - РИА Новости, 03.04.2025

Комиссия Госсовета будет координировать работу по поддержке ветеранов СВО

Комиссия Госсовета России по вопросам поддержки участников СВО и их семей будет координировать работу различных ведомств в области медицинской помощи,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:37:00+03:00

2025-04-03T15:37:00+03:00

2025-04-03T16:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

алексей дюмин

владимир путин

общество

вооруженные силы рф

анна цивилева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592403_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_eef176c462cdd0032282424cab42f3b4.jpg

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Комиссия Госсовета России по вопросам поддержки участников СВО и их семей будет координировать работу различных ведомств в области медицинской помощи, реабилитации и трудоустройства российских бойцов, сообщил в четверг помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин. "Задачи новой комиссии – координация усилий федеральных и региональных органов власти, повышение эффективности мероприятий в субъектах РФ, отработка всего комплекса вопросов по поддержке ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. От оказания медицинской помощи – до реабилитации, трудоустройства и адаптации к мирной жизни", - сказал Дюмин на первом заседании комиссии. Он подчеркнул, что указ о создании комиссии президент РФ Владимир Путин подписал 10 марта. Работа комиссии регламентирована отдельным положением, в связи с её значимостью, отметил Дюмин. Помощник президента отдельно поблагодарил фонд "Защитники отечества", которому в четверг исполняется два года, и его руководителя замминистра обороны Анну Цивилёву. При этом он подчеркнул, что сегодня усилия по поддержке ветеранов боевых действий надо объединить и вывести на новый уровень. Кроме того, Дюмин обратил внимание на то, что серьёзного разрыва в объемах поддержки быть не должно, несмотря на различия в экономическом положении и возможностях регионов. Он также подчеркнул, что комиссия будет работать не только в период проведения СВО, но до тех пор, пока все вопросы ветеранов и их близких не будут решаться системно.

https://ria.ru/20250403/gosduma-2009114241.html

https://ria.ru/20250310/komissiya-2004139382.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, алексей дюмин, владимир путин, общество, вооруженные силы рф, анна цивилева