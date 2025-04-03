https://ria.ru/20250403/gossovet-2009133402.html
Комиссия Госсовета будет координировать работу по поддержке ветеранов СВО
Комиссия Госсовета будет координировать работу по поддержке ветеранов СВО - РИА Новости, 03.04.2025
Комиссия Госсовета будет координировать работу по поддержке ветеранов СВО
Комиссия Госсовета России по вопросам поддержки участников СВО и их семей будет координировать работу различных ведомств в области медицинской помощи,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:37:00+03:00
2025-04-03T15:37:00+03:00
2025-04-03T16:51:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Комиссия Госсовета России по вопросам поддержки участников СВО и их семей будет координировать работу различных ведомств в области медицинской помощи, реабилитации и трудоустройства российских бойцов, сообщил в четверг помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин. "Задачи новой комиссии – координация усилий федеральных и региональных органов власти, повышение эффективности мероприятий в субъектах РФ, отработка всего комплекса вопросов по поддержке ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. От оказания медицинской помощи – до реабилитации, трудоустройства и адаптации к мирной жизни", - сказал Дюмин на первом заседании комиссии. Он подчеркнул, что указ о создании комиссии президент РФ Владимир Путин подписал 10 марта. Работа комиссии регламентирована отдельным положением, в связи с её значимостью, отметил Дюмин. Помощник президента отдельно поблагодарил фонд "Защитники отечества", которому в четверг исполняется два года, и его руководителя замминистра обороны Анну Цивилёву. При этом он подчеркнул, что сегодня усилия по поддержке ветеранов боевых действий надо объединить и вывести на новый уровень. Кроме того, Дюмин обратил внимание на то, что серьёзного разрыва в объемах поддержки быть не должно, несмотря на различия в экономическом положении и возможностях регионов. Он также подчеркнул, что комиссия будет работать не только в период проведения СВО, но до тех пор, пока все вопросы ветеранов и их близких не будут решаться системно.
https://ria.ru/20250403/gosduma-2009114241.html
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004139382.html
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россия, алексей дюмин, владимир путин, общество, вооруженные силы рф, анна цивилева
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Дюмин, Владимир Путин, Общество, Вооруженные силы РФ, Анна Цивилева
Комиссия Госсовета будет координировать работу по поддержке ветеранов СВО
Дюмин: комиссия Госсовета будет координировать помощь участникам СВО и их семьям