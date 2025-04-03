https://ria.ru/20250403/germanija-2009080337.html

Пошлины США угрожают экономической стабильности, заявил глава ЦБ ФРГ

Пошлины США угрожают экономической стабильности, заявил глава ЦБ ФРГ - РИА Новости, 03.04.2025

Пошлины США угрожают экономической стабильности, заявил глава ЦБ ФРГ

Глава центрального банка Германии (бундесбанка) Йоахим Нагель заявил, что новые пошлины США угрожают мировой экономической стабильности. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:33:00+03:00

2025-04-03T12:33:00+03:00

2025-04-03T12:33:00+03:00

экономика

сша

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава центрального банка Германии (бундесбанка) Йоахим Нагель заявил, что новые пошлины США угрожают мировой экономической стабильности. Президент США Дональд Трамп в среду подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". Он также подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "Решения по пошлинам ведут мировую экономику по неправильному курсу. Неправильному, потому что в итоге благосостояние всех ставится под угрозу. Глобальный экономический рост будет снижаться. Цены будут расти. В целом уровень неуверенности экономических субъектов будет возрастать", - заявил Нагель, чьи слова передает агентство DPA. По его мнению, учитывая текущую ситуацию, необходимы сильные альянсы и меньшее количество торговых барьеров. "Я призываю администрацию США к готовности вести переговоры в общих интересах. Германия и Европа являются друзьями США", - добавил он.

https://ria.ru/20250403/premer-2009080108.html

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009079910.html

сша

германия

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экономика, сша, германия, европа, дональд трамп