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Уровень запасов газа на Украине достиг минимума, заявил "Газпром" - РИА Новости, 03.04.2025
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12:23 03.04.2025 (обновлено: 12:58 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/gazprom-2009077832.html
Уровень запасов газа на Украине достиг минимума, заявил "Газпром"
Уровень запасов газа на Украине достиг минимума, заявил "Газпром" - РИА Новости, 03.04.2025
Уровень запасов газа на Украине достиг минимума, заявил "Газпром"
Уровень запасов газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг абсолютного минимума за весь период наблюдений, сообщил "Газпром". РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:23:00+03:00
2025-04-03T12:58:00+03:00
группа газ
газпром
украина
экономика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уровень запасов газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг абсолютного минимума за весь период наблюдений, сообщил "Газпром"."В украинских ПХГ уровень запасов достиг абсолютного минимума за период наблюдений. На 31 марта объем газа в хранилищах составляет всего 5,4 млрд куб. м (с учетом буферного газа)", – говорите в сообщении в Telegram-канале "Газпрома"."В целом в текущем сезоне к концу первого квартала отобрано 7,3 млрд куб. м – это на треть больше, чем было закачано летом", - добавляется в сообщении.
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группа газ, газпром, украина, экономика
Группа ГАЗ, Газпром, Украина, Экономика
Уровень запасов газа на Украине достиг минимума, заявил "Газпром"

"Газпром": уровень запасов газа на Украине достиг абсолютного минимума

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уровень запасов газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг абсолютного минимума за весь период наблюдений, сообщил "Газпром".
"В украинских ПХГ уровень запасов достиг абсолютного минимума за период наблюдений. На 31 марта объем газа в хранилищах составляет всего 5,4 млрд куб. м (с учетом буферного газа)", – говорите в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
"В целом в текущем сезоне к концу первого квартала отобрано 7,3 млрд куб. м – это на треть больше, чем было закачано летом", - добавляется в сообщении.
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Группа ГАЗГазпромУкраинаЭкономика
 
 
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