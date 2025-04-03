https://ria.ru/20250403/gazprom-2009077832.html

Уровень запасов газа на Украине достиг минимума, заявил "Газпром"

Уровень запасов газа на Украине достиг минимума, заявил "Газпром" - РИА Новости, 03.04.2025

Уровень запасов газа на Украине достиг минимума, заявил "Газпром"

Уровень запасов газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг абсолютного минимума за весь период наблюдений, сообщил "Газпром". РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:23:00+03:00

2025-04-03T12:23:00+03:00

2025-04-03T12:58:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уровень запасов газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг абсолютного минимума за весь период наблюдений, сообщил "Газпром"."В украинских ПХГ уровень запасов достиг абсолютного минимума за период наблюдений. На 31 марта объем газа в хранилищах составляет всего 5,4 млрд куб. м (с учетом буферного газа)", – говорите в сообщении в Telegram-канале "Газпрома"."В целом в текущем сезоне к концу первого квартала отобрано 7,3 млрд куб. м – это на треть больше, чем было закачано летом", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006209845.html

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группа газ, газпром, украина, экономика