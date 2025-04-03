https://ria.ru/20250403/gaza-2009201516.html

Не менее 25 человек погибли при обстреле Израилем школы в Газе

Не менее 25 человек погибли при обстреле Израилем школы в Газе - РИА Новости, 03.04.2025

Не менее 25 человек погибли при обстреле Израилем школы в Газе

По меньшей мере 25 человек погибли, 100 пострадали при израильском обстреле школы с перемещенными лицами на востоке города Газа, сообщил палестинский телеканал... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:53:00+03:00

2025-04-03T19:53:00+03:00

2025-04-03T19:53:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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КАИР, 3 апр - РИА Новости. По меньшей мере 25 человек погибли, 100 пострадали при израильском обстреле школы с перемещенными лицами на востоке города Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. "Двадцать пять человек погибли, 100 пострадали при отстреле оккупацией (Израилем - ред.) школы Дар-аль-Аркам, в которой нашли приют перемещенные лица, в районе Ат-Туфах в Газе", - говорится в сообщении телеканала. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, число погибших в палестинском анклаве с 18 марта превысило 1,1 тысячи, пострадали более 2,7 тысячи человек. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250403/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году