Не менее 25 человек погибли при обстреле Израилем школы в Газе
При израильском обстреле школы с перемещенными лицами в Газе погибли 25 человек
© Getty Images / Anadolu / Khames AlrefiПоисково-спасательные работы на месте израильского авиаудара по школе Дар-эль-Аркам на востоке Газы. 3 апреля 2025
© Getty Images / Anadolu / Khames Alrefi
Поисково-спасательные работы на месте израильского авиаудара по школе Дар-эль-Аркам на востоке Газы. 3 апреля 2025
Читать ria.ru в
КАИР, 3 апр - РИА Новости. По меньшей мере 25 человек погибли, 100 пострадали при израильском обстреле школы с перемещенными лицами на востоке города Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
"Двадцать пять человек погибли, 100 пострадали при отстреле оккупацией (Израилем - ред.) школы Дар-аль-Аркам, в которой нашли приют перемещенные лица, в районе Ат-Туфах в Газе", - говорится в сообщении телеканала.
По данным министерства здравоохранения сектора Газа, число погибших в палестинском анклаве с 18 марта превысило 1,1 тысячи, пострадали более 2,7 тысячи человек.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.