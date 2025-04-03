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На митинг в поддержку Ле Пен в Париже придут почти 10 тысяч человек - РИА Новости, 03.04.2025
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23:02 03.04.2025 (обновлено: 23:03 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/frantsiya-2009220281.html
На митинг в поддержку Ле Пен в Париже придут почти 10 тысяч человек
На митинг в поддержку Ле Пен в Париже придут почти 10 тысяч человек - РИА Новости, 03.04.2025
На митинг в поддержку Ле Пен в Париже придут почти 10 тысяч человек
Порядка 8 тысяч человек ожидается на акции в поддержку Марин Ле Пен в Париже в воскресенье, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T23:02:00+03:00
2025-04-03T23:03:00+03:00
в мире
париж
марин ле пен
европарламент
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ПАРИЖ, 3 апр – РИА Новости. Порядка 8 тысяч человек ожидается на акции в поддержку Марин Ле Пен в Париже в воскресенье, сообщает телеканал BFMTV. "Организаторы митинга сообщили в управление полиции, что ожидают, что в нем примут участие около 8 тысяч человек", - сообщило СМИ со ссылкой на источники в полиции. По данным тех же источников, никакой "потенциальной угрозы" общественному порядку пока не выявлено. Служба безопасности правой партии "Национальное объединение" заявила, что будет бдительно следить за профилями участников и фильтровать активистов. Как ранее сообщил лидер партии Жордан Барделла, на акции ожидается выступление Ле Пен, он сам также возьмет слово. Как отмечает СМИ, это вызвало опасения ряда правительственных деятелей и других оппозиционных партий, которые заявили о "трампизации" протеста, делая отсылку к речи президента США Дональда Трампа в 2021 году и захвату Капитолия. Перфект Парижа Лоран Нуньес в эфире телеканала заявил, что для обеспечения безопасности на акции будет задействован "существенный контингент полиции". Параллельно с этой акцией молодежные организации и левые партии призвали провести другой митинг на площади Республики в воскресенье "против крайне правых". Во вторник партия "Национальное объединение" заявила, что проведет акцию в поддержку лидера ее парламентской фракции Ле Пен после вынесения ей приговора. Акция начнется в 15:00 (16 мск) по парижскому времени на площади Вобан в Париже. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
https://ria.ru/20250402/frantsiya-2008851293.html
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в мире, париж, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
На митинг в поддержку Ле Пен в Париже придут почти 10 тысяч человек

Организаторы митинга за Ле Пен в Париже ожидают участия около 8 тысяч человек

© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 апр – РИА Новости. Порядка 8 тысяч человек ожидается на акции в поддержку Марин Ле Пен в Париже в воскресенье, сообщает телеканал BFMTV.
"Организаторы митинга сообщили в управление полиции, что ожидают, что в нем примут участие около 8 тысяч человек", - сообщило СМИ со ссылкой на источники в полиции.
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По данным тех же источников, никакой "потенциальной угрозы" общественному порядку пока не выявлено.
Служба безопасности правой партии "Национальное объединение" заявила, что будет бдительно следить за профилями участников и фильтровать активистов.
Как ранее сообщил лидер партии Жордан Барделла, на акции ожидается выступление Ле Пен, он сам также возьмет слово.
Как отмечает СМИ, это вызвало опасения ряда правительственных деятелей и других оппозиционных партий, которые заявили о "трампизации" протеста, делая отсылку к речи президента США Дональда Трампа в 2021 году и захвату Капитолия.
Перфект Парижа Лоран Нуньес в эфире телеканала заявил, что для обеспечения безопасности на акции будет задействован "существенный контингент полиции".
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Параллельно с этой акцией молодежные организации и левые партии призвали провести другой митинг на площади Республики в воскресенье "против крайне правых".
Во вторник партия "Национальное объединение" заявила, что проведет акцию в поддержку лидера ее парламентской фракции Ле Пен после вынесения ей приговора. Акция начнется в 15:00 (16 мск) по парижскому времени на площади Вобан в Париже.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП.
Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
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