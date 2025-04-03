Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" возвращается в Харбин - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/festival-yarmarka-2009044095.html
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" возвращается в Харбин
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" возвращается в Харбин - РИА Новости, 03.04.2025
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" возвращается в Харбин
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) вновь проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в городе Харбин, столице китайской провинции Хэйлунцзян,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:27:00+03:00
2025-04-03T10:27:00+03:00
в мире
харбин
россия
хэйлунцзян
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003187638_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_6b65b5b257fd722ce171d282430385a8.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) вновь проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в городе Харбин, столице китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает центр."Мероприятие пройдет с 17 по 21 мая на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки (ХМТЭЯ)", - говорится в сообщении.Фестиваль-ярмарка в Харбине продолжит концепцию "Сезон русских подарков", выбранную РЭЦ для мероприятий в 2025 году. В честь праздника Дуаньу площадку ярмарки оформят в виде лодки-дракона с подарками из России.В этом году гостей ждет масштабная ярмарка площадью более 1000 квадратных метров, на которой будет представлена продукция от более 100 российских производителей из 35 регионов страны. В ассортименте - разнообразные продукты питания, напитки, БАДы, а также впервые представленные в Харбине украшения и сувениры. Точкой притяжения станет стенд с косметикой от отечественных производителей.Посетители смогут попробовать и приобрести товары в дегустационной зоне, а также заказать понравившуюся продукцию через национальные магазины Made in Russia на ведущих китайских маркетплейсах.Одной из новинок этого года станет киберзона, на которой посетители ярмарки оценят российские IT-разработки и проекты игровой индустрии."Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" предложит потребителям и потенциальным партнерам наших компаний широкий ассортимент продукции, отвечающей запросу на высокое качество, экологичность. Это особенно важно сейчас, на фоне роста спроса на российские товары в Китае, который сопровождается появлением контрафактной продукции", - сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Запланирована также деловая программа. РЭЦ организует встречи между российскими и китайскими компаниями для обсуждения возможностей сотрудничества и запуска совместных проектов.Отметим, Дуаньу - одно из самых ярких и значимых событий в китайской культуре. Праздник отмечается в пятый день пятого лунного месяца. В Григорианском календаре Дуаньу чаще всего выпадает на конец мая или начало июня. Он символизирует наступление долгожданного лета. Главным атрибутом события являются большие лодки в форме драконов. Многие жители Поднебесной заранее готовятся к этому событию, закупая угощения и подарки. Этот праздник - не только соревнования на воде, но и своеобразный мост между древними культурными традициями и современностью.Напомним, Российский экспортный центр уже провел четыре фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Китае. Первое мероприятие состоялось в Шэньяне и Даляне (провинция Ляонин) накануне Китайского Нового года в 2024 году, второе - в мае в Харбине (провинция Хэйлунцзян), третье - в ноябре в Чэнду (провинция Сычуань). В 2025 году фестиваль также успешно прошел в Шэньяне.
https://ria.ru/20250402/rets-2008863547.html
https://ria.ru/20250401/rets-2008608209.html
https://ria.ru/20250325/cnn-2007272931.html
харбин
россия
хэйлунцзян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003187638_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_31f6683e8c54779111c53e18fe34a947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харбин, россия, хэйлунцзян, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
В мире, Харбин, Россия, Хэйлунцзян, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" возвращается в Харбин

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в городе Харбин с 17 по 21 мая

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд АО "Российский экспортный центр" на выставке
Стенд АО Российский экспортный центр на выставке - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стенд АО "Российский экспортный центр" на выставке
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) вновь проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в городе Харбин, столице китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает центр.
"Мероприятие пройдет с 17 по 21 мая на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки (ХМТЭЯ)", - говорится в сообщении.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Российские компании стали чаще получать сертификат "Сделано в России"
2 апреля, 12:51
Фестиваль-ярмарка в Харбине продолжит концепцию "Сезон русских подарков", выбранную РЭЦ для мероприятий в 2025 году. В честь праздника Дуаньу площадку ярмарки оформят в виде лодки-дракона с подарками из России.
В этом году гостей ждет масштабная ярмарка площадью более 1000 квадратных метров, на которой будет представлена продукция от более 100 российских производителей из 35 регионов страны. В ассортименте - разнообразные продукты питания, напитки, БАДы, а также впервые представленные в Харбине украшения и сувениры. Точкой притяжения станет стенд с косметикой от отечественных производителей.
Посетители смогут попробовать и приобрести товары в дегустационной зоне, а также заказать понравившуюся продукцию через национальные магазины Made in Russia на ведущих китайских маркетплейсах.
Одной из новинок этого года станет киберзона, на которой посетители ярмарки оценят российские IT-разработки и проекты игровой индустрии.
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
РЭЦ открыл прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года"
1 апреля, 12:16
"Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" предложит потребителям и потенциальным партнерам наших компаний широкий ассортимент продукции, отвечающей запросу на высокое качество, экологичность. Это особенно важно сейчас, на фоне роста спроса на российские товары в Китае, который сопровождается появлением контрафактной продукции", - сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Запланирована также деловая программа. РЭЦ организует встречи между российскими и китайскими компаниями для обсуждения возможностей сотрудничества и запуска совместных проектов.
Отметим, Дуаньу - одно из самых ярких и значимых событий в китайской культуре. Праздник отмечается в пятый день пятого лунного месяца. В Григорианском календаре Дуаньу чаще всего выпадает на конец мая или начало июня. Он символизирует наступление долгожданного лета. Главным атрибутом события являются большие лодки в форме драконов. Многие жители Поднебесной заранее готовятся к этому событию, закупая угощения и подарки. Этот праздник - не только соревнования на воде, но и своеобразный мост между древними культурными традициями и современностью.
Напомним, Российский экспортный центр уже провел четыре фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Китае. Первое мероприятие состоялось в Шэньяне и Даляне (провинция Ляонин) накануне Китайского Нового года в 2024 году, второе - в мае в Харбине (провинция Хэйлунцзян), третье - в ноябре в Чэнду (провинция Сычуань). В 2025 году фестиваль также успешно прошел в Шэньяне.
Пекин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
CNN: товары "Сделано в России" - новый модный тренд в Китае
25 марта, 18:35
 
В миреХарбинРоссияХэйлунцзянВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала