https://ria.ru/20250403/festival-yarmarka-2009044095.html

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" возвращается в Харбин

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" возвращается в Харбин - РИА Новости, 03.04.2025

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" возвращается в Харбин

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) вновь проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в городе Харбин, столице китайской провинции Хэйлунцзян,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:27:00+03:00

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2025-04-03T10:27:00+03:00

в мире

харбин

россия

хэйлунцзян

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) вновь проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в городе Харбин, столице китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает центр."Мероприятие пройдет с 17 по 21 мая на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки (ХМТЭЯ)", - говорится в сообщении.Фестиваль-ярмарка в Харбине продолжит концепцию "Сезон русских подарков", выбранную РЭЦ для мероприятий в 2025 году. В честь праздника Дуаньу площадку ярмарки оформят в виде лодки-дракона с подарками из России.В этом году гостей ждет масштабная ярмарка площадью более 1000 квадратных метров, на которой будет представлена продукция от более 100 российских производителей из 35 регионов страны. В ассортименте - разнообразные продукты питания, напитки, БАДы, а также впервые представленные в Харбине украшения и сувениры. Точкой притяжения станет стенд с косметикой от отечественных производителей.Посетители смогут попробовать и приобрести товары в дегустационной зоне, а также заказать понравившуюся продукцию через национальные магазины Made in Russia на ведущих китайских маркетплейсах.Одной из новинок этого года станет киберзона, на которой посетители ярмарки оценят российские IT-разработки и проекты игровой индустрии."Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" предложит потребителям и потенциальным партнерам наших компаний широкий ассортимент продукции, отвечающей запросу на высокое качество, экологичность. Это особенно важно сейчас, на фоне роста спроса на российские товары в Китае, который сопровождается появлением контрафактной продукции", - сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Запланирована также деловая программа. РЭЦ организует встречи между российскими и китайскими компаниями для обсуждения возможностей сотрудничества и запуска совместных проектов.Отметим, Дуаньу - одно из самых ярких и значимых событий в китайской культуре. Праздник отмечается в пятый день пятого лунного месяца. В Григорианском календаре Дуаньу чаще всего выпадает на конец мая или начало июня. Он символизирует наступление долгожданного лета. Главным атрибутом события являются большие лодки в форме драконов. Многие жители Поднебесной заранее готовятся к этому событию, закупая угощения и подарки. Этот праздник - не только соревнования на воде, но и своеобразный мост между древними культурными традициями и современностью.Напомним, Российский экспортный центр уже провел четыре фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Китае. Первое мероприятие состоялось в Шэньяне и Даляне (провинция Ляонин) накануне Китайского Нового года в 2024 году, второе - в мае в Харбине (провинция Хэйлунцзян), третье - в ноябре в Чэнду (провинция Сычуань). В 2025 году фестиваль также успешно прошел в Шэньяне.

https://ria.ru/20250402/rets-2008863547.html

https://ria.ru/20250401/rets-2008608209.html

https://ria.ru/20250325/cnn-2007272931.html

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Артем Смирнов

в мире, харбин, россия, хэйлунцзян, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)