https://ria.ru/20250403/festival-2009079770.html

Фестиваль "Город танцует в парках" пройдет в Подмосковье в третий раз

Фестиваль "Город танцует в парках" пройдет в Подмосковье в третий раз - РИА Новости, 03.04.2025

Фестиваль "Город танцует в парках" пройдет в Подмосковье в третий раз

III Московский областной фестиваль "Город танцует в парках" пройдет в этом году в Подмосковье, мероприятие откроется концертом 17 мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:29:00+03:00

2025-04-03T12:29:00+03:00

2025-04-03T12:29:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. III Московский областной фестиваль "Город танцует в парках" пройдет в этом году в Подмосковье, мероприятие откроется концертом 17 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В этом году впервые участниками фестиваля смогут стать танцоры со всей России. "Город танцует в парках" откроется концертом. Так, 17 мая на сцене смогут выступить танцоры со всей России. Участники из Подмосковья посоревнуются за звание лучшего коллектива с 18 мая по 28 июня. Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов. "К третьему сезону фестиваля “Город танцует в парках” мы подходим с пониманием, что популярность этого проекта вышла далеко за пределы Московской области. В прошлом году мы получили заявки не только из подмосковных городов, но и из других регионов России, поэтому решили расширить географию участников. Ярким стартом нового сезона фестиваля “Город танцует в парках-2025” станет большой концерт, на котором выступят танцоры со всей страны", – приводит пресс-служба слова министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова. В конкурсной программе в этом году будет представлено две номинации: "Танцевальный коллектив" и "Индивидуальный исполнитель". К участию пригласили танцоров от 10 до 14 и от 15 до 35 лет. Подать заявку на участие они могут подать на сайте проекта с 3 по 23 апреля 2025 года. Выступления участников фестиваля в этом году вместе с художественным руководителем проекта - заслуженным артистом РФ, хореографом Егором Дружининым будет оценивать звездный состав жюри: хореограф, танцовщик, театральный режиссер, основатель школы танцев "Это" Александр Могилев, танцовщица и хореограф Екатерина Решетникова, танцовщик и хореограф Алексей Карпенко, танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава. Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией "Московская областная дирекция по развитию парков" при поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья.

https://ria.ru/20250331/yarmarki-2008470752.html

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московская область (подмосковье)