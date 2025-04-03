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Глава ЕК согласилась с мнением Трампа о недостатках торговой системы - РИА Новости, 03.04.2025
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07:05 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/evrokomissiya-2009024791.html
Глава ЕК согласилась с мнением Трампа о недостатках торговой системы
Глава ЕК согласилась с мнением Трампа о недостатках торговой системы - РИА Новости, 03.04.2025
Глава ЕК согласилась с мнением Трампа о недостатках торговой системы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что согласна с мнением президента США Дональда Трампа о недостатках глобальной торговой системы, готова... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:05:00+03:00
2025-04-03T07:05:00+03:00
сша
брюссель
вашингтон (штат)
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что согласна с мнением президента США Дональда Трампа о недостатках глобальной торговой системы, готова помогать в привидении ее "в соответствие с реалиями мировой экономики". "Мы знаем, что глобальная торговая система имеет серьезные недостатки. Я согласна с президентом Трампом, что другие несправедливо пользуются текущими правилами. И я готова поддержать любые усилия по приведению глобальной торговой системы в соответствие с реалиями мировой экономики", - сказала она. В то же время, по словам главы ЕК, "использование пошлин в качестве первого и последнего инструмента не решит проблему". Фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель готов к переговорам с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
https://ria.ru/20250403/glava-2009023509.html
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сша, брюссель, вашингтон (штат), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Брюссель, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Глава ЕК согласилась с мнением Трампа о недостатках торговой системы

Глава ЕК фон дер Ляйен готова помогать в привидении торговой системы в порядок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что согласна с мнением президента США Дональда Трампа о недостатках глобальной торговой системы, готова помогать в привидении ее "в соответствие с реалиями мировой экономики".
"Мы знаем, что глобальная торговая система имеет серьезные недостатки. Я согласна с президентом Трампом, что другие несправедливо пользуются текущими правилами. И я готова поддержать любые усилия по приведению глобальной торговой системы в соответствие с реалиями мировой экономики", - сказала она.
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Глава ЕК назвала пошлины Трампа ударом по потребителям во всем мире
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В то же время, по словам главы ЕК, "использование пошлин в качестве первого и последнего инструмента не решит проблему".
Фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель готов к переговорам с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
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СШАБрюссельВашингтон (штат)Дональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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