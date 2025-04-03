https://ria.ru/20250403/evrokomissiya-2009024791.html

Глава ЕК согласилась с мнением Трампа о недостатках торговой системы

Глава ЕК согласилась с мнением Трампа о недостатках торговой системы - РИА Новости, 03.04.2025

Глава ЕК согласилась с мнением Трампа о недостатках торговой системы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что согласна с мнением президента США Дональда Трампа о недостатках глобальной торговой системы, готова... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T07:05:00+03:00

2025-04-03T07:05:00+03:00

2025-04-03T07:05:00+03:00

сша

брюссель

вашингтон (штат)

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что согласна с мнением президента США Дональда Трампа о недостатках глобальной торговой системы, готова помогать в привидении ее "в соответствие с реалиями мировой экономики". "Мы знаем, что глобальная торговая система имеет серьезные недостатки. Я согласна с президентом Трампом, что другие несправедливо пользуются текущими правилами. И я готова поддержать любые усилия по приведению глобальной торговой системы в соответствие с реалиями мировой экономики", - сказала она. В то же время, по словам главы ЕК, "использование пошлин в качестве первого и последнего инструмента не решит проблему". Фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель готов к переговорам с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.

https://ria.ru/20250403/glava-2009023509.html

https://ria.ru/20250327/evrosoyuz-2007588348.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, брюссель, вашингтон (штат), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире