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МИД Белоруссии прокомментировал уничтожение памятников в Эстонии - РИА Новости, 03.04.2025
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15:46 03.04.2025 (обновлено: 16:43 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/estoniya-2009135650.html
МИД Белоруссии прокомментировал уничтожение памятников в Эстонии
МИД Белоруссии прокомментировал уничтожение памятников в Эстонии - РИА Новости, 03.04.2025
МИД Белоруссии прокомментировал уничтожение памятников в Эстонии
Уничтожение в Эстонии монументов в честь павших бойцов Красной армии является бесчеловечным актом осквернения памяти воинов-освободителей, заявили в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:46:00+03:00
2025-04-03T16:43:00+03:00
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МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Уничтожение в Эстонии монументов в честь павших бойцов Красной армии является бесчеловечным актом осквернения памяти воинов-освободителей, заявили в пресс-службе МИД Белоруссии. Накануне посольство России в Эстонии сообщило, что сотрудники Эстонского военного музея уничтожили на территории Таллинского военного кладбища монументы в честь бойцов Красной армии, освобождавших территорию Эстонии от нацистской оккупации. "Очередной бесчеловечный акт осквернения памяти воинов-освободителей времен Второй мировой войны в Эстонии", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что сохранение памяти о героях прошлого – это не только дань уважения, но и основа построения будущего. "Остается только спросить, где были бы сейчас и под каким флагом ходили бы эстонские горе-политики, если бы не героический подвиг людей, памятники которым они так бездумно и позорно сносят, и в какое будущее они ведут свою страну?" - отметили в пресс-службе. Правительство Эстонии 4 августа прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные. Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене.
https://ria.ru/20240922/pozor-1974053361.html
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в мире, эстония, белоруссия, россия, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Эстония, Белоруссия, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
МИД Белоруссии прокомментировал уничтожение памятников в Эстонии

МИД Белоруссии назвал уничтожение памятников в Эстонии бесчеловечным актом

© AP Photo / Sergei StepanovДемонтаж памятника-танка Т-34 в Нарве
Демонтаж памятника-танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Sergei Stepanov
Демонтаж памятника-танка Т-34 в Нарве. Архивное фото
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МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Уничтожение в Эстонии монументов в честь павших бойцов Красной армии является бесчеловечным актом осквернения памяти воинов-освободителей, заявили в пресс-службе МИД Белоруссии.
Накануне посольство России в Эстонии сообщило, что сотрудники Эстонского военного музея уничтожили на территории Таллинского военного кладбища монументы в честь бойцов Красной армии, освобождавших территорию Эстонии от нацистской оккупации.
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"Очередной бесчеловечный акт осквернения памяти воинов-освободителей времен Второй мировой войны в Эстонии", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что сохранение памяти о героях прошлого – это не только дань уважения, но и основа построения будущего. "Остается только спросить, где были бы сейчас и под каким флагом ходили бы эстонские горе-политики, если бы не героический подвиг людей, памятники которым они так бездумно и позорно сносят, и в какое будущее они ведут свою страну?" - отметили в пресс-службе.
Правительство Эстонии 4 августа прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные. Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене.
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