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В Приангарье после крушения самолета восстановили электроснабжение - РИА Новости, 03.04.2025
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08:46 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/elektrosnabzhenie-2009030386.html
В Приангарье после крушения самолета восстановили электроснабжение
В Приангарье после крушения самолета восстановили электроснабжение - РИА Новости, 03.04.2025
В Приангарье после крушения самолета восстановили электроснабжение
Энергетики восстановили подачу электричества в селе Буреть в Приангарье, где ночью потерпел крушение военный самолет и было нарушено электроснабжение, ранее... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T08:46:00+03:00
2025-04-03T08:46:00+03:00
происшествия
иркутская область
игорь кобзев
министерство обороны рф (минобороны рф)
ту-22м3
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ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. Энергетики восстановили подачу электричества в селе Буреть в Приангарье, где ночью потерпел крушение военный самолет и было нарушено электроснабжение, ранее аварию ликвидировали еще в двух населенных пунктах, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. Как сообщило в среду Минобороны РФ, самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Во время падения самолет задел линию электропередачи. Без электроснабжения остались населенные пункты Средний, Новомальтинск и Буреть. В Среднем и Новомальтинске электроснабжение восстановили утром в четверг. В Тайтурском муниципальном образовании, к которому относится село Буреть, до полной ликвидации последствий происшествия ввели режим повышенной готовности. "Буквально несколько минут назад в деревне Буреть восстановили подачу электричества. Понятно, что всем предстоит еще много работы, но главное - коммунальные ресурсы сейчас доступны тем населенным пунктам, которые были обесточены", - написал Кобзев в Telegram-канале. Губернатор отметил, что энергетики работали всю ночь и утро. Жители с пониманием отнеслись к ситуации: никто не пожаловался на отсутствие электричества.
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происшествия, иркутская область, игорь кобзев, министерство обороны рф (минобороны рф), ту-22м3
Происшествия, Иркутская область, Игорь Кобзев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ту-22М3
В Приангарье после крушения самолета восстановили электроснабжение

В Приангарье после крушения военного самолета восстановили электроснабжение

© Кадр видео из соцсетейКрушение Ту-22М3 в Иркутской области
Крушение Ту-22М3 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Крушение Ту-22М3 в Иркутской области
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ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. Энергетики восстановили подачу электричества в селе Буреть в Приангарье, где ночью потерпел крушение военный самолет и было нарушено электроснабжение, ранее аварию ликвидировали еще в двух населенных пунктах, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.
Как сообщило в среду Минобороны РФ, самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Во время падения самолет задел линию электропередачи. Без электроснабжения остались населенные пункты Средний, Новомальтинск и Буреть. В Среднем и Новомальтинске электроснабжение восстановили утром в четверг. В Тайтурском муниципальном образовании, к которому относится село Буреть, до полной ликвидации последствий происшествия ввели режим повышенной готовности.
"Буквально несколько минут назад в деревне Буреть восстановили подачу электричества. Понятно, что всем предстоит еще много работы, но главное - коммунальные ресурсы сейчас доступны тем населенным пунктам, которые были обесточены", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что энергетики работали всю ночь и утро. Жители с пониманием отнеслись к ситуации: никто не пожаловался на отсутствие электричества.
Место крушения вертолета Ми-28 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28
18 марта, 19:37
 
ПроисшествияИркутская областьИгорь КобзевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ту-22М3
 
 
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