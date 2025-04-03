В Приангарье после крушения самолета восстановили электроснабжение
В Приангарье после крушения военного самолета восстановили электроснабжение
© Кадр видео из соцсетейКрушение Ту-22М3 в Иркутской области
© Кадр видео из соцсетей
Крушение Ту-22М3 в Иркутской области
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ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. Энергетики восстановили подачу электричества в селе Буреть в Приангарье, где ночью потерпел крушение военный самолет и было нарушено электроснабжение, ранее аварию ликвидировали еще в двух населенных пунктах, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.
Как сообщило в среду Минобороны РФ, самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Во время падения самолет задел линию электропередачи. Без электроснабжения остались населенные пункты Средний, Новомальтинск и Буреть. В Среднем и Новомальтинске электроснабжение восстановили утром в четверг. В Тайтурском муниципальном образовании, к которому относится село Буреть, до полной ликвидации последствий происшествия ввели режим повышенной готовности.
"Буквально несколько минут назад в деревне Буреть восстановили подачу электричества. Понятно, что всем предстоит еще много работы, но главное - коммунальные ресурсы сейчас доступны тем населенным пунктам, которые были обесточены", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что энергетики работали всю ночь и утро. Жители с пониманием отнеслись к ситуации: никто не пожаловался на отсутствие электричества.
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