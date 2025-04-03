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Медведев оценил рост российской экономики с начала года - РИА Новости, 03.04.2025
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14:46 03.04.2025 (обновлено: 14:52 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/ekonomika-2009119474.html
Медведев оценил рост российской экономики с начала года
Медведев оценил рост российской экономики с начала года - РИА Новости, 03.04.2025
Медведев оценил рост российской экономики с начала года
Рост российской экономики в первом квартале 2025 года оценивается примерно в 3%, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:46:00+03:00
2025-04-03T14:52:00+03:00
экономика
дмитрий медведев
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Рост российской экономики в первом квартале 2025 года оценивается примерно в 3%, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Медведев прокомментировал введение президентом США Дональдом Трампом пошлин, отметив, что несмотря на санкции Запада, российская экономика продолжает развиваться. "В первом квартале 2025 года рост около 3%", - написал Медведев. Накануне Минэкономразвития сообщало, что рост экономики за январь-февраль текущего года составил 1,9% в годовом выражении. Первую оценку роста ВВП в первом квартале 2025 года Росстат опубликует в середине мая. Согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, российская экономика в первом квартале увеличилась на 2,4% год к году на фоне замедления потребительского спроса и охлаждения кредитования.
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экономика, дмитрий медведев, дональд трамп, россия
Экономика, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Россия
Медведев оценил рост российской экономики с начала года

Медведев оценил рост российской экономики в первом квартале 2025 года в 3%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Рост российской экономики в первом квартале 2025 года оценивается примерно в 3%, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев прокомментировал введение президентом США Дональдом Трампом пошлин, отметив, что несмотря на санкции Запада, российская экономика продолжает развиваться.
Москва - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
"Путин ведь предупреждал". Большая семерка серьезно призадумалась
7 марта, 08:00
"В первом квартале 2025 года рост около 3%", - написал Медведев.
Накануне Минэкономразвития сообщало, что рост экономики за январь-февраль текущего года составил 1,9% в годовом выражении. Первую оценку роста ВВП в первом квартале 2025 года Росстат опубликует в середине мая.
Согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, российская экономика в первом квартале увеличилась на 2,4% год к году на фоне замедления потребительского спроса и охлаждения кредитования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
США грозят использовать главное оружие: Россия заберет с собой весь мир
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ЭкономикаДмитрий МедведевДональд ТрампРоссия
 
 
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