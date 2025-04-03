https://ria.ru/20250403/ekonomika-2009119474.html

Медведев оценил рост российской экономики с начала года

Медведев оценил рост российской экономики с начала года - РИА Новости, 03.04.2025

Медведев оценил рост российской экономики с начала года

Рост российской экономики в первом квартале 2025 года оценивается примерно в 3%, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:46:00+03:00

2025-04-03T14:46:00+03:00

2025-04-03T14:52:00+03:00

экономика

дмитрий медведев

дональд трамп

россия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Рост российской экономики в первом квартале 2025 года оценивается примерно в 3%, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Медведев прокомментировал введение президентом США Дональдом Трампом пошлин, отметив, что несмотря на санкции Запада, российская экономика продолжает развиваться. "В первом квартале 2025 года рост около 3%", - написал Медведев. Накануне Минэкономразвития сообщало, что рост экономики за январь-февраль текущего года составил 1,9% в годовом выражении. Первую оценку роста ВВП в первом квартале 2025 года Росстат опубликует в середине мая. Согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, российская экономика в первом квартале увеличилась на 2,4% год к году на фоне замедления потребительского спроса и охлаждения кредитования.

https://ria.ru/20250307/vvp-2003393911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дмитрий медведев, дональд трамп, россия