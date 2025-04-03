https://ria.ru/20250403/ekonomika-2009119474.html
Медведев оценил рост российской экономики с начала года
Медведев оценил рост российской экономики с начала года - РИА Новости, 03.04.2025
Медведев оценил рост российской экономики с начала года
Рост российской экономики в первом квартале 2025 года оценивается примерно в 3%, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:46:00+03:00
2025-04-03T14:46:00+03:00
2025-04-03T14:52:00+03:00
экономика
дмитрий медведев
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россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Рост российской экономики в первом квартале 2025 года оценивается примерно в 3%, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Медведев прокомментировал введение президентом США Дональдом Трампом пошлин, отметив, что несмотря на санкции Запада, российская экономика продолжает развиваться. "В первом квартале 2025 года рост около 3%", - написал Медведев. Накануне Минэкономразвития сообщало, что рост экономики за январь-февраль текущего года составил 1,9% в годовом выражении. Первую оценку роста ВВП в первом квартале 2025 года Росстат опубликует в середине мая. Согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, российская экономика в первом квартале увеличилась на 2,4% год к году на фоне замедления потребительского спроса и охлаждения кредитования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий медведев, дональд трамп, россия
Экономика, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Россия
Медведев оценил рост российской экономики с начала года
Медведев оценил рост российской экономики в первом квартале 2025 года в 3%