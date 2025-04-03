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В Екатеринбурге завели дело против отца иноагента Волкова* - РИА Новости, 03.04.2025
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18:19 03.04.2025 (обновлено: 18:25 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/ekaterinburg-2009183366.html
В Екатеринбурге завели дело против отца иноагента Волкова*
В Екатеринбурге завели дело против отца иноагента Волкова* - РИА Новости, 03.04.2025
В Екатеринбурге завели дело против отца иноагента Волкова*
Уголовное дело о финансировании экстремистской организации возбуждено в отношении задержанного в Екатеринбурге отца иностранного агента Леонида Волкова*... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:19:00+03:00
2025-04-03T18:25:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
леонид волков
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
фонд борьбы с коррупцией
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Уголовное дело о финансировании экстремистской организации возбуждено в отношении задержанного в Екатеринбурге отца иностранного агента Леонида Волкова* (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Волков-старший был задержан утром в четверг в уральской столице по подозрению в финансировании признанного в России экстремистским и ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"**. "Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности). Волков проходит в качестве подозреваемого", - сказал собеседник агентства.*Включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
https://ria.ru/20250403/otets-2009059337.html
россия
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происшествия, россия, екатеринбург, леонид волков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Леонид Волков, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Фонд борьбы с коррупцией
В Екатеринбурге завели дело против отца иноагента Волкова*

Отец Волкова* подозревается в финансировании экстремистской организации

© Фото : ФСБ РоссииМихаил Волков во время задержания
Михаил Волков во время задержания - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : ФСБ России
Михаил Волков во время задержания
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Уголовное дело о финансировании экстремистской организации возбуждено в отношении задержанного в Екатеринбурге отца иностранного агента Леонида Волкова* (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Волков-старший был задержан утром в четверг в уральской столице по подозрению в финансировании признанного в России экстремистским и ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"**.
"Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности). Волков проходит в качестве подозреваемого", - сказал собеседник агентства.
*Включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
Здание УрФУ в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В УрФУ рассказали, что отец иноагента Волкова* не работает в вузе
Вчера, 11:14
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургЛеонид ВолковФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Фонд борьбы с коррупцией
 
 
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