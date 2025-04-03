https://ria.ru/20250403/efimov-2009077152.html
Ефимов: в новостройку в Алтуфьевском районе переедут жители 20 домов
Ефимов: в новостройку в Алтуфьевском районе переедут жители 20 домов - РИА Новости, 03.04.2025
Ефимов: в новостройку в Алтуфьевском районе переедут жители 20 домов
В построенную по программе реновации новостройку в Алтуфьевском районе Москвы переедут более 3,1 тысячи жителей 20 старых домов, они уже приступают к осмотру... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:20:00+03:00
2025-04-03T12:20:00+03:00
2025-04-03T12:38:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f7cb3c8e6804e1069d2f6e572995e03.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В построенную по программе реновации новостройку в Алтуфьевском районе Москвы переедут более 3,1 тысячи жителей 20 старых домов, они уже приступают к осмотру квартир, сообщил заммэра Москвы по строительству Владимир Ефимов."Зимой завершилось строительство первого жилого комплекса по программе реновации в Алтуфьевском районе. В новостройку переедут более 3,1 тысячи жителей 20 старых домов на Инженерной и Стандартной улицах, а также в Путевом проезде. Город предложил им равнозначные квартиры в зданиях по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 53, корпуса 1 и 2. Всего на северо-востоке столицы планируется переселить в новостройки более 86 тысяч горожан из 499 домов", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В новостройке в Алтуфьевском районе 1373 квартиры общей площадью свыше 76 тысяч квадратных метров, 19 из них предназначены для маломобильных жильцов.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. В рамках программы в Алтуфьевском районе предстоит расселить 50 старых домов. В новые квартиры переедут примерно 8,5 тысяч человек.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об использовании префаб-технологий при возведении жилья по программе реновации, по которым часть элементов конструкции здания заранее изготавливают на заводах и собирают вместе на строительной площадке. В прошлом году с применением префаб-технологий построили дом в проезде Черепановых и жилой комплекс на Ташкентской улице.
https://ria.ru/20250403/moskva-2008999982.html
https://ria.ru/20250402/stroitelstvo-2008859096.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819841_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1be6c4c14931d2d7edce798dde4132f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в новостройку в Алтуфьевском районе переедут жители 20 домов
Ефимов: более 3 тысяч москвичей переедут в новостройку в Алтуфьевском районе
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В построенную по программе реновации новостройку в Алтуфьевском районе Москвы переедут более 3,1 тысячи жителей 20 старых домов, они уже приступают к осмотру квартир, сообщил заммэра Москвы по строительству Владимир Ефимов.
"Зимой завершилось строительство первого жилого комплекса по программе реновации в Алтуфьевском районе. В новостройку переедут более 3,1 тысячи жителей 20 старых домов на Инженерной и Стандартной улицах, а также в Путевом проезде. Город предложил им равнозначные квартиры в зданиях по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 53, корпуса 1 и 2. Всего на северо-востоке столицы планируется переселить в новостройки более 86 тысяч горожан из 499 домов", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В новостройке в Алтуфьевском районе 1373 квартиры общей площадью свыше 76 тысяч квадратных метров, 19 из них предназначены для маломобильных жильцов.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. В рамках программы в Алтуфьевском районе предстоит расселить 50 старых домов. В новые квартиры переедут примерно 8,5 тысяч человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал
об использовании префаб-технологий при возведении жилья по программе реновации, по которым часть элементов конструкции здания заранее изготавливают на заводах и собирают вместе на строительной площадке. В прошлом году с применением префаб-технологий построили дом в проезде Черепановых и жилой комплекс на Ташкентской улице.