https://ria.ru/20250403/efimov-2009077152.html

Ефимов: в новостройку в Алтуфьевском районе переедут жители 20 домов

Ефимов: в новостройку в Алтуфьевском районе переедут жители 20 домов - РИА Новости, 03.04.2025

Ефимов: в новостройку в Алтуфьевском районе переедут жители 20 домов

В построенную по программе реновации новостройку в Алтуфьевском районе Москвы переедут более 3,1 тысячи жителей 20 старых домов, они уже приступают к осмотру... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:20:00+03:00

2025-04-03T12:20:00+03:00

2025-04-03T12:38:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В построенную по программе реновации новостройку в Алтуфьевском районе Москвы переедут более 3,1 тысячи жителей 20 старых домов, они уже приступают к осмотру квартир, сообщил заммэра Москвы по строительству Владимир Ефимов."Зимой завершилось строительство первого жилого комплекса по программе реновации в Алтуфьевском районе. В новостройку переедут более 3,1 тысячи жителей 20 старых домов на Инженерной и Стандартной улицах, а также в Путевом проезде. Город предложил им равнозначные квартиры в зданиях по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 53, корпуса 1 и 2. Всего на северо-востоке столицы планируется переселить в новостройки более 86 тысяч горожан из 499 домов", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В новостройке в Алтуфьевском районе 1373 квартиры общей площадью свыше 76 тысяч квадратных метров, 19 из них предназначены для маломобильных жильцов.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. В рамках программы в Алтуфьевском районе предстоит расселить 50 старых домов. В новые квартиры переедут примерно 8,5 тысяч человек.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об использовании префаб-технологий при возведении жилья по программе реновации, по которым часть элементов конструкции здания заранее изготавливают на заводах и собирают вместе на строительной площадке. В прошлом году с применением префаб-технологий построили дом в проезде Черепановых и жилой комплекс на Ташкентской улице.

https://ria.ru/20250403/moskva-2008999982.html

https://ria.ru/20250402/stroitelstvo-2008859096.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы