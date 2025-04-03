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Ефимов: в новостройку в Алтуфьевском районе переедут жители 20 домов - РИА Новости, 03.04.2025
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12:20 03.04.2025 (обновлено: 12:38 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/efimov-2009077152.html
Ефимов: в новостройку в Алтуфьевском районе переедут жители 20 домов
Ефимов: в новостройку в Алтуфьевском районе переедут жители 20 домов - РИА Новости, 03.04.2025
Ефимов: в новостройку в Алтуфьевском районе переедут жители 20 домов
В построенную по программе реновации новостройку в Алтуфьевском районе Москвы переедут более 3,1 тысячи жителей 20 старых домов, они уже приступают к осмотру... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:20:00+03:00
2025-04-03T12:38:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В построенную по программе реновации новостройку в Алтуфьевском районе Москвы переедут более 3,1 тысячи жителей 20 старых домов, они уже приступают к осмотру квартир, сообщил заммэра Москвы по строительству Владимир Ефимов."Зимой завершилось строительство первого жилого комплекса по программе реновации в Алтуфьевском районе. В новостройку переедут более 3,1 тысячи жителей 20 старых домов на Инженерной и Стандартной улицах, а также в Путевом проезде. Город предложил им равнозначные квартиры в зданиях по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 53, корпуса 1 и 2. Всего на северо-востоке столицы планируется переселить в новостройки более 86 тысяч горожан из 499 домов", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В новостройке в Алтуфьевском районе 1373 квартиры общей площадью свыше 76 тысяч квадратных метров, 19 из них предназначены для маломобильных жильцов.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. В рамках программы в Алтуфьевском районе предстоит расселить 50 старых домов. В новые квартиры переедут примерно 8,5 тысяч человек.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об использовании префаб-технологий при возведении жилья по программе реновации, по которым часть элементов конструкции здания заранее изготавливают на заводах и собирают вместе на строительной площадке. В прошлом году с применением префаб-технологий построили дом в проезде Черепановых и жилой комплекс на Ташкентской улице.
https://ria.ru/20250403/moskva-2008999982.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в новостройку в Алтуфьевском районе переедут жители 20 домов

Ефимов: более 3 тысяч москвичей переедут в новостройку в Алтуфьевском районе

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В построенную по программе реновации новостройку в Алтуфьевском районе Москвы переедут более 3,1 тысячи жителей 20 старых домов, они уже приступают к осмотру квартир, сообщил заммэра Москвы по строительству Владимир Ефимов.
"Зимой завершилось строительство первого жилого комплекса по программе реновации в Алтуфьевском районе. В новостройку переедут более 3,1 тысячи жителей 20 старых домов на Инженерной и Стандартной улицах, а также в Путевом проезде. Город предложил им равнозначные квартиры в зданиях по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 53, корпуса 1 и 2. Всего на северо-востоке столицы планируется переселить в новостройки более 86 тысяч горожан из 499 домов", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Ефимов: в Москве возведут более 20 новых образовательных учреждений
Вчера, 11:12
В новостройке в Алтуфьевском районе 1373 квартиры общей площадью свыше 76 тысяч квадратных метров, 19 из них предназначены для маломобильных жильцов.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. В рамках программы в Алтуфьевском районе предстоит расселить 50 старых домов. В новые квартиры переедут примерно 8,5 тысяч человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об использовании префаб-технологий при возведении жилья по программе реновации, по которым часть элементов конструкции здания заранее изготавливают на заводах и собирают вместе на строительной площадке. В прошлом году с применением префаб-технологий построили дом в проезде Черепановых и жилой комплекс на Ташкентской улице.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Ефимов: в Москве выделили 58 участков для строительства спортобъектов
2 апреля, 14:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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