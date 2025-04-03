https://ria.ru/20250403/dronov-2009151640.html
Дронов: память о жертвах геноцида - это наша совесть
Дронов: память о жертвах геноцида - это наша совесть - РИА Новости, 03.04.2025
Дронов: память о жертвах геноцида - это наша совесть
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов отметил важность сохранения памяти о жертвах геноцида, пострадавших от рук нацистов на территории региона РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:42:00+03:00
2025-04-03T16:42:00+03:00
2025-04-03T17:06:00+03:00
новгородская область
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов отметил важность сохранения памяти о жертвах геноцида, пострадавших от рук нацистов на территории региона во время Великой Отечественной войны. Новгородский областной суд в четверг удовлетворил заявление регионального прокурора Сергея Швецова об установлении факта геноцида народов Советского Союза на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны. Заявление было подготовлено по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Дронов выступил перед итоговым судебным заседанием, которое прошло в областной филармонии. Он отметил, что оккупация Новгородской области, длившаяся почти два с половиной года, привела к множеству невинных жертв: расстрелянных, повешенных, сожжённых заживо, умерших от голода и холода, зверски замученных пытками. "В судебных заседаниях установлено, что общее число жертв оккупантов в Новгородской области превысило 495 тысяч человек, еще более 169 тысяч были угнаны в рабство... Все это очень важно для восстановления исторической справедливости. Для того, чтобы каждый каратель и военный преступник понес заслуженное наказание. Память о замученных нацистами людях, о бесчисленных жертвах войны – это наша совесть. Забыть об этом – значит предать себя, свою страну и Великую Победу. Мы никогда этого не допустим!" - отметил Дронов. Он поблагодарил Федеральную службу безопасности России, Следственный комитет России, Генеральную прокуратуру России и поисковиков за расследование преступлений нацистов.
https://ria.ru/20250322/vov-2006712472.html
https://ria.ru/20250319/svo-2006049707.html
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новгородская область, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
Новгородская область, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Дронов: память о жертвах геноцида - это наша совесть
Александр Дронов отметил важность сохранения памяти о жертвах геноцида
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов отметил важность сохранения памяти о жертвах геноцида, пострадавших от рук нацистов на территории региона во время Великой Отечественной войны.
Новгородский областной суд в четверг удовлетворил заявление регионального прокурора Сергея Швецова об установлении факта геноцида народов Советского Союза на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны. Заявление было подготовлено по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
Дронов выступил перед итоговым судебным заседанием, которое прошло в областной филармонии. Он отметил, что оккупация Новгородской области, длившаяся почти два с половиной года, привела к множеству невинных жертв: расстрелянных, повешенных, сожжённых заживо, умерших от голода и холода, зверски замученных пытками.
"В судебных заседаниях установлено, что общее число жертв оккупантов в Новгородской области превысило 495 тысяч человек, еще более 169 тысяч были угнаны в рабство... Все это очень важно для восстановления исторической справедливости. Для того, чтобы каждый каратель и военный преступник понес заслуженное наказание. Память о замученных нацистами людях, о бесчисленных жертвах войны – это наша совесть. Забыть об этом – значит предать себя, свою страну и Великую Победу. Мы никогда этого не допустим!" - отметил Дронов.
Он поблагодарил Федеральную службу безопасности России, Следственный комитет России, Генеральную прокуратуру России и поисковиков за расследование преступлений нацистов.