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"Единая Россия" направит Путину доклад о реализации народной программы - РИА Новости, 03.04.2025
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16:27 03.04.2025 (обновлено: 16:37 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/doklad-2009145493.html
"Единая Россия" направит Путину доклад о реализации народной программы
"Единая Россия" направит Путину доклад о реализации народной программы - РИА Новости, 03.04.2025
"Единая Россия" направит Путину доклад о реализации народной программы
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил направить президенту РФ Владимиру Путину партийный доклад о реализации народной программы партии. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:27:00+03:00
2025-04-03T16:37:00+03:00
единая россия
политика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил направить президенту РФ Владимиру Путину партийный доклад о реализации народной программы партии.На заседании программной комиссии "Единой России" Медведев сообщил, что к настоящему моменту выполнено более 80 процентов положений главного партийного документа. Председатель партии поблагодарил координаторов направлений программы, депутатов, сенаторов, представителей федеральных органов исполнительной власти, которые обеспечили темпы реализации программы."Полагаю правильным направить президенту доклад о достигнутых результатах. Я имею в виду партийный доклад, потому что регулярно направляются и другие. Просил бы подготовить такой проект мне для того, чтобы его подписать", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250403/medvedev-2009146802.html
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единая россия, политика, россия, дмитрий медведев, владимир путин
Единая Россия, Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
"Единая Россия" направит Путину доклад о реализации народной программы

Медведев: ЕР направит Путину доклад о реализации своей народной программы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил направить президенту РФ Владимиру Путину партийный доклад о реализации народной программы партии.
На заседании программной комиссии "Единой России" Медведев сообщил, что к настоящему моменту выполнено более 80 процентов положений главного партийного документа. Председатель партии поблагодарил координаторов направлений программы, депутатов, сенаторов, представителей федеральных органов исполнительной власти, которые обеспечили темпы реализации программы.
"Полагаю правильным направить президенту доклад о достигнутых результатах. Я имею в виду партийный доклад, потому что регулярно направляются и другие. Просил бы подготовить такой проект мне для того, чтобы его подписать", - сказал Медведев.
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