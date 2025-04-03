https://ria.ru/20250403/dodik-2009129541.html

Додик поблагодарил Россию за отказ Интерпола от ордера на его розыск

Додик поблагодарил Россию за отказ Интерпола от ордера на его розыск - РИА Новости, 03.04.2025

Додик поблагодарил Россию за отказ Интерпола от ордера на его розыск

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик поблагодарил Россию, Венгрию и Черногорию за вклад в отказ Интерпола от выдачи ордера... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:21:00+03:00

2025-04-03T15:21:00+03:00

2025-04-03T15:21:00+03:00

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БЕЛГРАД, 3 апр - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик поблагодарил Россию, Венгрию и Черногорию за вклад в отказ Интерпола от выдачи ордера на его розыск по запросу суда БиГ. Президент Республики РС БиГ в ночь на четверг заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и председателя Скупщины (спикера парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ. "Могу сказать, что мне звонили позже и из некоторых других стран. Венгрия участвовала в этом вопросе, Россия, Черногория и некоторые другие страны. Мы выясним все: кто это инициировал, как к этому подошел, и будем им очень благодарны - не потому, что они спасают Додика, Стевандича, а потому что они сохраняют веру в справедливость для. Мы должны это реабилитировать и восстановить все, что уничтожили эти негодяи в Сараево", - заявил лидер боснийских сербов в эфире Радио и телевидения Сербии. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и Стевандича. Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта подписал объявление его в розыск. Додик 25 марта посетил Израиль для участия в двухдневной конференции об антисемитизме наряду с израильскими премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Президент Республики Сербской БиГ в ночь на вторник сообщил в соцсетях, что прибыл в Москву и посетил Могилу неизвестного солдата. В четверг он написал в соцсети Х, что провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, который, как он отметил, разбирается в ситуации в Боснии и Герцеговине и интересуется ей. Додик напомнил, что РФ является гарантом мирного Дейтонского соглашения 1995 года, определившего устройство БиГ, "что и Путин сказал на встрече". Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования: Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко.

https://ria.ru/20250401/dodik-2008770360.html

https://ria.ru/20250317/serbiya-2005403539.html

https://ria.ru/20250331/dodik-2008518771.html

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в мире, россия, сербия, босния и герцеговина, милорад додик, интерпол