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Карасин рассказал о ситуации с переговорами по черноморской инициативе - РИА Новости, 03.04.2025
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00:35 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/diplomatiya-2008999666.html
Карасин рассказал о ситуации с переговорами по черноморской инициативе
Карасин рассказал о ситуации с переговорами по черноморской инициативе - РИА Новости, 03.04.2025
Карасин рассказал о ситуации с переговорами по черноморской инициативе
Конкретного разговора о новых переговорах России и США по черноморской инициативе пока нет, заявил сенатор, член российской делегации на переговорах в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T00:35:00+03:00
2025-04-03T00:35:00+03:00
россельхозбанк
оон
swift
дональд трамп
владимир путин
григорий карасин
россия
сша
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Конкретного разговора о новых переговорах России и США по черноморской инициативе пока нет, заявил сенатор, член российской делегации на переговорах в саудовском Эр-Рияде Григорий Карасин."По этому поводу комментировать ничего не могу. Мы живем в меняющемся мире, но пока конкретного разговора об этом нет. Но, естественно, жизнь подскажет", - сказал Карасин, отвечая на вопрос газеты "Известия" касательно возможности организации второй встречи по этому направлению.На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
https://ria.ru/20250401/lavrov-2008736706.html
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россельхозбанк, оон, swift, дональд трамп, владимир путин, григорий карасин, россия, сша, черное море, в мире
Россельхозбанк, ООН, SWIFT, Дональд Трамп, Владимир Путин, Григорий Карасин, Россия, США, Черное море, В мире
Карасин рассказал о ситуации с переговорами по черноморской инициативе

Карасин: переговоры России и США по черноморской инициативе пока не обсуждаются

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Конкретного разговора о новых переговорах России и США по черноморской инициативе пока нет, заявил сенатор, член российской делегации на переговорах в саудовском Эр-Рияде Григорий Карасин.
"По этому поводу комментировать ничего не могу. Мы живем в меняющемся мире, но пока конкретного разговора об этом нет. Но, естественно, жизнь подскажет", - сказал Карасин, отвечая на вопрос газеты "Известия" касательно возможности организации второй встречи по этому направлению.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
России не нужны пустые обещания по черноморской инициативе, заявил Лавров
1 апреля, 18:00
На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на американской военной базе Питуффик, Гренландия. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
США заявили о почти готовом соглашении по черноморской инициативе
28 марта, 23:23
 
РоссельхозбанкООНSWIFTДональд ТрампВладимир ПутинГригорий КарасинРоссияСШАЧерное мореВ мире
 
 
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