https://ria.ru/20250403/diplomatiya-2008999666.html

Карасин рассказал о ситуации с переговорами по черноморской инициативе

Карасин рассказал о ситуации с переговорами по черноморской инициативе - РИА Новости, 03.04.2025

Карасин рассказал о ситуации с переговорами по черноморской инициативе

Конкретного разговора о новых переговорах России и США по черноморской инициативе пока нет, заявил сенатор, член российской делегации на переговорах в... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T00:35:00+03:00

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2025-04-03T00:35:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Конкретного разговора о новых переговорах России и США по черноморской инициативе пока нет, заявил сенатор, член российской делегации на переговорах в саудовском Эр-Рияде Григорий Карасин."По этому поводу комментировать ничего не могу. Мы живем в меняющемся мире, но пока конкретного разговора об этом нет. Но, естественно, жизнь подскажет", - сказал Карасин, отвечая на вопрос газеты "Известия" касательно возможности организации второй встречи по этому направлению.На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.

https://ria.ru/20250401/lavrov-2008736706.html

https://ria.ru/20250328/ssha-2008061145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россельхозбанк, оон, swift, дональд трамп, владимир путин, григорий карасин, россия, сша, черное море, в мире