https://ria.ru/20250403/babushkina-2009120258.html

Бабушкина призвала уделить максимальное внимание мероприятиям ко Дню Победы

Бабушкина призвала уделить максимальное внимание мероприятиям ко Дню Победы - РИА Новости, 03.04.2025

Бабушкина призвала уделить максимальное внимание мероприятиям ко Дню Победы

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина призвала глав представительных органов муниципалитетов уделить максимальное... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:48:00+03:00

2025-04-03T14:48:00+03:00

2025-04-03T14:48:00+03:00

свердловская область

свердловская область

россия

людмила бабушкина

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина призвала глав представительных органов муниципалитетов уделить максимальное внимание проведению мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба облпарламента. Подготовка к празднованию в муниципалитетах стала темой заседания Совета представительных органов муниципальных образований. Его возглавляет Бабушкина. "В объявленный президентом России Владимиром Путиным Год защитника Отечества мы отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Нам нужно достойно встретить эту дату. Мы знаем, что весь мир будет внимательно следить за тем, как мы проводим эти мероприятия. В феврале на площадке музея “Россия – моя история” был дан старт всем событиям, посвященным Году защитника Отечества. Сегодня такие мероприятия проводятся во всех 94 муниципалитетах, что говорит о масштабном подходе", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной. Спикер облпарламента отметила необходимость наполнения глубоким смыслом, содержанием и теплотой всех мероприятий, приуроченных к юбилею Победы. Вниманием и заботой должен быть окружен каждый ветеран, убеждена Бабушкина. По словам вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, правительство рекомендовало муниципалитетам организовать мониторинг условий жизни ветеранов и бывших несовершеннолетних узников фашизма и, в случае необходимости, оказывать адресную помощь с привлечением общественных организаций и волонтеров. Кроме того, ко Дню Победы получат выплаты более 6,7 тысячи ветеранов, проживающих на Среднем Урале. Так, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны предоставят по 25 тысяч рублей, бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и участником войны, не входившим в состав действующей армии – по 10 тысяч рублей. В марте в регионе завершили вручение юбилейных медалей "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", учрежденных в прошлом году указом Путина. В торжественной обстановке 7,6 тысячи памятных наград получили ветераны Великой Отечественной войны, а также бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Участие во вручении медалей ветеранам также приняли депутаты Заксобрания Свердловской области. Важным направлением в работе по подготовке к празднованию 80-летия Победы является увековечивание памяти защитников отечества. "В целях подготовки к юбилею Великой Победы из областного бюджета муниципалитетам направлено более 700 миллионов рублей на финансирование мероприятий по восстановлению и приведению в порядок обелисков, памятников и захоронений воинов, а также установку мемориальных знаков. Уверена, что муниципалитеты на своих территориях достойно подготовятся к этому значимому событию", – заявила Людмила Бабушкина. Как сообщил Чемезов, за последние шесть лет в регионе восстановили 149 воинских захоронений, установили 38 мемориальных знаков, а также нанесли 147 имен погибших при защите Отечества на мемориальных сооружениях воинских захоронений. Также при обсуждении подготовки к празднованию на заседании совета шла речь о вовлечении молодежи в патриотические проекты, в том числе всероссийские акции "Окна Победы", "Георгиевская ленточка", "Сад памяти", "Красная гвоздика", об организации в муниципалитетах субботников с участием волонтеров, студентов, представителей органов власти и различных ведомств. Внимание председателей местных дум обратили на обеспечение мер безопасности во время проведения праздничных мероприятий и торжественных событий.

https://ria.ru/20250403/svo-2009115076.html

https://ria.ru/20250331/reabilitatsiya-2008347859.html

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свердловская область, россия, людмила бабушкина , 80-летие победы в великой отечественной войне