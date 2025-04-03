https://ria.ru/20250403/avtovaz-2009064187.html
"АвтоВАЗ" начал продажи модернизированной Lada Largus CNG
"АвтоВАЗ" начал продажи модернизированной Lada Largus CNG - РИА Новости, 03.04.2025
"АвтоВАЗ" начал продажи модернизированной Lada Largus CNG
"АвтоВАЗ" объявил о старте продаж модернизированных универсалов и фургонов Lada Largus CNG, которые могут использовать два вида топлива: метан и бензин,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:27:00+03:00
2025-04-03T11:27:00+03:00
2025-04-03T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж модернизированных универсалов и фургонов Lada Largus CNG, которые могут использовать два вида топлива: метан и бензин, сообщила пресс-служба автопроизводителя. "АвтоВАЗ" объявляет о старте продаж модернизированных двухтопливных универсалов и фургонов Lada Largus CNG... Эта модификация позволяет использовать два вида топлива: метан и бензин", - говорится в сообщении. Как отмечает компания, в соответствии с пожеланиями потребителей в новой версии баллоны с метаном расположены под полом кузова, что позволяет сохранять пространство в багажнике и штатный 50-литровый бензобак. "Природный газ закачивается в три стальных баллона общим объемом около 90 литров. Работа на природном газе позволяет в 2,5 раза снизить затраты на топливо. При полной заправке Lada Largus CNG обладает запасом хода более тысячи километров", - добавили в "АвтоВАЗе". Рекомендованная розничная цена пятиместного универсала с учетом государственной субсидии и программ Lada начинается от 1,68 миллиона рублей. Автомобиль оснащается 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач. Стоимость фургона также с учетом субсидии и программ Lada начинается от 1,5 миллиона рублей, уточняет производитель. "Lada Largus CNG также выгодно отличается заводской сертификацией, а процесс его регистрации не отличается от постановки на учет обычных бензиновых автомобилей. Напомним, что природный газ (метан) является не только самым экологичным, но и самым безопасным видом топлива", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250306/avtovaz-2003355432.html
https://ria.ru/20250402/avtovaz-2008878587.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, автоваз, россия
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Россия
"АвтоВАЗ" начал продажи модернизированной Lada Largus CNG
"АвтоВАЗ" начал продажи двухтопливных универсалов и фургонов Lada Largus CNG
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
"АвтоВАЗ" объявил о старте продаж модернизированных универсалов и фургонов Lada Largus CNG, которые могут использовать два вида топлива: метан и бензин, сообщила пресс-служба
автопроизводителя.
"АвтоВАЗ
" объявляет о старте продаж модернизированных двухтопливных универсалов и фургонов Lada Largus CNG... Эта модификация позволяет использовать два вида топлива: метан и бензин", - говорится в сообщении.
Как отмечает компания, в соответствии с пожеланиями потребителей в новой версии баллоны с метаном расположены под полом кузова, что позволяет сохранять пространство в багажнике и штатный 50-литровый бензобак.
"Природный газ закачивается в три стальных баллона общим объемом около 90 литров. Работа на природном газе позволяет в 2,5 раза снизить затраты на топливо. При полной заправке Lada Largus CNG обладает запасом хода более тысячи километров", - добавили в "АвтоВАЗе".
Рекомендованная розничная цена пятиместного универсала с учетом государственной субсидии и программ Lada начинается от 1,68 миллиона рублей. Автомобиль оснащается 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач. Стоимость фургона также с учетом субсидии и программ Lada начинается от 1,5 миллиона рублей, уточняет производитель.
"Lada Largus CNG также выгодно отличается заводской сертификацией, а процесс его регистрации не отличается от постановки на учет обычных бензиновых автомобилей. Напомним, что природный газ (метан) является не только самым экологичным, но и самым безопасным видом топлива", - добавили в пресс-службе.