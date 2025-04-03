https://ria.ru/20250403/aviasoobschenie-2009224160.html

Россия и США работают над восстановлением прямого авиасообщения

Россия и США работают над восстановлением прямого авиасообщения - РИА Новости, 03.04.2025

Россия и США работают над восстановлением прямого авиасообщения

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между США и Россией. РИА Новости, 03.04.2025

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российский фонд прямых инвестиций

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между США и Россией."Идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. Надеемся продвинуться в этом вопросе", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250228/avia-2002199571.html

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россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире