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Россия и США работают над восстановлением прямого авиасообщения - РИА Новости, 03.04.2025
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23:50 03.04.2025 (обновлено: 23:55 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/aviasoobschenie-2009224160.html
Россия и США работают над восстановлением прямого авиасообщения
Россия и США работают над восстановлением прямого авиасообщения - РИА Новости, 03.04.2025
Россия и США работают над восстановлением прямого авиасообщения
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между США и Россией. РИА Новости, 03.04.2025
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россия
сша
вашингтон (штат)
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между США и Россией."Идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. Надеемся продвинуться в этом вопросе", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.
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россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Россия и США работают над восстановлением прямого авиасообщения

Дмитриев: РФ и США работают над восстановлением прямого авиасообщения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между США и Россией.
"Идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. Надеемся продвинуться в этом вопросе", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
МИД рассказал о предложении восстановить прямое авиасообщение с США
28 февраля, 13:37
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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