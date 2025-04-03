https://ria.ru/20250403/aviasoobschenie-2009224160.html
Россия и США работают над восстановлением прямого авиасообщения
Россия и США работают над восстановлением прямого авиасообщения - РИА Новости, 03.04.2025
Россия и США работают над восстановлением прямого авиасообщения
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между США и Россией. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T23:50:00+03:00
2025-04-03T23:50:00+03:00
2025-04-03T23:55:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между США и Россией."Идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. Надеемся продвинуться в этом вопросе", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250228/avia-2002199571.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Россия и США работают над восстановлением прямого авиасообщения
Дмитриев: РФ и США работают над восстановлением прямого авиасообщения