https://ria.ru/20250403/ataki-2009059058.html

Захарова объяснила причины атак Киева на энергообъекты

Захарова объяснила причины атак Киева на энергообъекты - РИА Новости, 03.04.2025

Захарова объяснила причины атак Киева на энергообъекты

Киев атаками на энергообъекты России пытается сорвать начавшийся диалог между Россией и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:13:00+03:00

2025-04-03T11:13:00+03:00

2025-04-03T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киев атаками на энергообъекты России пытается сорвать начавшийся диалог между Россией и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Совершенно очевидно, что военного значения эти атаки не имеют. Как отмечает министерство обороны России, все объекты надёжно защищены, последствия инцидентов оперативно ликвидируются, угрозы для населения нет, но в этом и заключается замысел киевского режима. Не нанести реальный ущерб, что в принципе невозможно при нынешнем состоянии ВСУ, а создать информационный повод для очередной истерики в западных СМИ и попытаться сорвать начавшийся диалог между Москвой и Вашингтоном", - сказала она в ходе брифинга.Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.

https://ria.ru/20250401/rossija-2008730849.html

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