https://ria.ru/20250403/army-2009190188.html

Главком НАТО неожиданно высказался о российской армии

Главком НАТО неожиданно высказался о российской армии - РИА Новости, 03.04.2025

Главком НАТО неожиданно высказался о российской армии

Россия быстрыми темпами наращивает военную мощь, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, трансляцию... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:51:00+03:00

2025-04-03T18:51:00+03:00

2025-04-03T22:56:00+03:00

россия

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европа

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия быстрыми темпами наращивает военную мощь, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, трансляцию его выступления на слушаниях сената США вел YouTube-канал NTD."Россия стремительно наращивает численность вооруженных сил и восполняет боеприпасы и боевую технику", — сказал он.Военный эксперт также высоко оценил навыки и тактику российской армии. Каволи допустил, что ВС России намерены получить тактическое и операционное преимущество на поле боя благодаря таким системам вооружения, как ракетный комплекс "Орешник".Агентство Bloomberg ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Французский лидер в обращении к гражданам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Москвой.

https://ria.ru/20250403/katastrofa-2009161460.html

https://ria.ru/20250403/trump-2009124106.html

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россия, в мире, европа, кир стармер, нато, евросоюз, эммануэль макрон, франция, дональд туск