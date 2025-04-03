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Кадастровые работы в Смоленской области затронут 180 тысяч объектов - РИА Новости, 03.04.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:16 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/anokhin-2009213005.html
Кадастровые работы в Смоленской области затронут 180 тысяч объектов
Кадастровые работы в Смоленской области затронут 180 тысяч объектов - РИА Новости, 03.04.2025
Кадастровые работы в Смоленской области затронут 180 тысяч объектов
Кадастровые работы в Смоленской области в этом году охватят почти 180 тысяч объектов, сообщил губернатор региона Василий Анохин по итогам рабочей встречи с... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T21:16:00+03:00
2025-04-03T21:16:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кадастровые работы в Смоленской области в этом году охватят почти 180 тысяч объектов, сообщил губернатор региона Василий Анохин по итогам рабочей встречи с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. "В сотрудничестве с Росреестром повышаем инвестиционную привлекательность нашей области, создаем новые возможности для экономического роста... В этом году совместно с Росреестром выполним большой объем комплексных кадастровых работ. Они затронут 1900 кадастровых кварталов, где расположено почти 180 тысяч объектов. Реализация плана идет по поручению президента России об обеспечении достоверности и полноты сведений в государственных информационных ресурсах", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Результаты кадастровых работ станут основой для обновления Единого государственного реестра недвижимости, а также повысят эффективность управления земельными ресурсами. Кроме того, они позволят более комплексно подходить к вопросам территориального планирования, пространственного развития, проектирования и строительства объектов. "Еще один важный вопрос – участие области в пилотном проекте Росреестра по вовлечению неиспользуемых и заброшенных объектов недвижимости в экономический оборот. Все пункты совместного плана выполняем в срок и в полном объеме, что позволяет находить дополнительные ресурсы для местной власти и бизнеса. Олег Александрович оценил результативность проводимой работы и предложил по итогам этого года распространить полученный опыт в других регионах", - добавил Анохин.
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Кадастровые работы в Смоленской области затронут 180 тысяч объектов

Анохин: в Смоленской области кадастровые работы охватят почти 180 тысяч объектов

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиВрио Губернатора Смоленской области Василий Анохин
Врио Губернатора Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Врио Губернатора Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кадастровые работы в Смоленской области в этом году охватят почти 180 тысяч объектов, сообщил губернатор региона Василий Анохин по итогам рабочей встречи с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.
"В сотрудничестве с Росреестром повышаем инвестиционную привлекательность нашей области, создаем новые возможности для экономического роста... В этом году совместно с Росреестром выполним большой объем комплексных кадастровых работ. Они затронут 1900 кадастровых кварталов, где расположено почти 180 тысяч объектов. Реализация плана идет по поручению президента России об обеспечении достоверности и полноты сведений в государственных информационных ресурсах", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Результаты кадастровых работ станут основой для обновления Единого государственного реестра недвижимости, а также повысят эффективность управления земельными ресурсами. Кроме того, они позволят более комплексно подходить к вопросам территориального планирования, пространственного развития, проектирования и строительства объектов.
"Еще один важный вопрос – участие области в пилотном проекте Росреестра по вовлечению неиспользуемых и заброшенных объектов недвижимости в экономический оборот. Все пункты совместного плана выполняем в срок и в полном объеме, что позволяет находить дополнительные ресурсы для местной власти и бизнеса. Олег Александрович оценил результативность проводимой работы и предложил по итогам этого года распространить полученный опыт в других регионах", - добавил Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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