https://ria.ru/20250403/anokhin-2009213005.html

Кадастровые работы в Смоленской области затронут 180 тысяч объектов

Кадастровые работы в Смоленской области затронут 180 тысяч объектов - РИА Новости, 03.04.2025

Кадастровые работы в Смоленской области затронут 180 тысяч объектов

Кадастровые работы в Смоленской области в этом году охватят почти 180 тысяч объектов, сообщил губернатор региона Василий Анохин по итогам рабочей встречи с... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T21:16:00+03:00

2025-04-03T21:16:00+03:00

2025-04-03T21:16:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кадастровые работы в Смоленской области в этом году охватят почти 180 тысяч объектов, сообщил губернатор региона Василий Анохин по итогам рабочей встречи с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. "В сотрудничестве с Росреестром повышаем инвестиционную привлекательность нашей области, создаем новые возможности для экономического роста... В этом году совместно с Росреестром выполним большой объем комплексных кадастровых работ. Они затронут 1900 кадастровых кварталов, где расположено почти 180 тысяч объектов. Реализация плана идет по поручению президента России об обеспечении достоверности и полноты сведений в государственных информационных ресурсах", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Результаты кадастровых работ станут основой для обновления Единого государственного реестра недвижимости, а также повысят эффективность управления земельными ресурсами. Кроме того, они позволят более комплексно подходить к вопросам территориального планирования, пространственного развития, проектирования и строительства объектов. "Еще один важный вопрос – участие области в пилотном проекте Росреестра по вовлечению неиспользуемых и заброшенных объектов недвижимости в экономический оборот. Все пункты совместного плана выполняем в срок и в полном объеме, что позволяет находить дополнительные ресурсы для местной власти и бизнеса. Олег Александрович оценил результативность проводимой работы и предложил по итогам этого года распространить полученный опыт в других регионах", - добавил Анохин.

https://ria.ru/20250403/sotskontrakt-2009186737.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин