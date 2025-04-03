https://ria.ru/20250403/anokhin-2009205443.html

Смоленские пожарные совершают в среднем 70 выездов в сутки из-за пала травы

Смоленские пожарные совершают в среднем 70 выездов в сутки из-за пала травы - РИА Новости, 03.04.2025

Смоленские пожарные совершают в среднем 70 выездов в сутки из-за пала травы

Смоленские пожарные совершают в среднем 70 выездов в сутки из-за пала травы, в области выгорело уже больше 1 тысячи гектаров, сообщил губернатор региона Василий РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T20:14:00+03:00

2025-04-03T20:14:00+03:00

2025-04-03T20:14:00+03:00

смоленская область

василий анохин

смоленская область

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Смоленские пожарные совершают в среднем 70 выездов в сутки из-за пала травы, в области выгорело уже больше 1 тысячи гектаров, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "В нашем регионе действует пять лесопожарных станций, на страже лесоохраны порядка 100 человек, более 80 единиц техники и почти 300 единиц оборудования. Сотрудники оперативных служб готовы быстро реагировать, но в силах каждого из нас предотвратить причины происшествий", — написал он в своем телеграм-канале. Анохин призвал соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не поджигать сухую траву в полях, лесах, на своих дачных и придомовых участках. Огонь распространяется стремительно, и небольшой костер может привести к трагедии. Пожары уничтожают леса, торфяники, дома, постройки и объекты инфраструктуры. Более 90% лесных и торфяных пожаров происходят по вине людей. Поджигатели несут административную и уголовную ответственность, напомнил глава региона. При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить по номерам 112 и 101. Также стоит быть бдительными и осторожными, напоминать о правилах своим детям.

https://ria.ru/20250403/sotskontrakt-2009186737.html

смоленская область

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василий анохин, смоленская область