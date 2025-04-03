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Талибан* приветствовал возможное исключение из списка террористов в России - РИА Новости, 03.04.2025
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14:42 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/afganistan-2009118162.html
Талибан* приветствовал возможное исключение из списка террористов в России
Талибан* приветствовал возможное исключение из списка террористов в России - РИА Новости, 03.04.2025
Талибан* приветствовал возможное исключение из списка террористов в России
Исключение движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористических группировок приведет к расширению... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:42:00+03:00
2025-04-03T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Исключение движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористических группировок приведет к расширению политических и экономических связей Афганистана с Россией, заявил в четверг в интервью радиостанции "Салам Ватандар" пресс-секретарь афганского государства Забиулла Моджахед. "Это позитивный шаг, который принесет пользу обоим государствам. Это тот шаг, на основе которого и Россия, и Афганистан смогут иметь более прочные дипломатические отношения и лучшие экономические связи. Это проложит хороший путь для позитивного взаимодействия", - сказал Моджахед, приветствовав запрос Генпрокуратуры РФ в Верховный суд о приостановке запрета деятельности в России движения "Талибан"*. Как отмечает издание, отношения между Афганистаном и Россией были сложными и изменчивыми со времен гражданской войны 80-х годов в Афганистане. В 1990-е годы Россия рассматривала Афганистан как угрозу региональной безопасности, а после 2001 года начала поддерживать избранное афганское правительство Исламской республики. После ухода США из Афганистана в 2021 году политика России в отношении Афганистана изменилась, и страна попыталась сохранить имевшиеся дипломатические и экономические отношения с нынешним афганским правительством. Ряд афганских политологов и специалистов в области международных отношений считают, что, хотя Россия официально не признала нынешнее правительство Афганистана, исключение движения "Талибан"* из списка террористических группировок выведет отношения между Россией и Афганистаном на новый уровень. По словам политолога Наджиб Ур-Рахмана Шемаля, "Россия, защищая свои интересы в регионе, пытается развивать отношения с афганским правительством, поскольку эти отношения не только способствуют развитию двусторонних связей, но и создают основу для расширения взаимодействия и укрепления мира и стабильности со странами Центральной Азии". Специалист по международным отношениям Азиз Моаредж считает, что Россия стремится расширить свое влияние в Афганистане и уменьшить влияние США и их союзников в регионе. "Россия, исходя из своих региональных интересов и конкурентной политики с западными странами, заинтересована в расширении отношений с Афганистаном. Это хорошая возможность для Кабула воспользоваться тесными связями с мировой державой, но необходимо быть очень осторожным, чтобы не вызвать чувствительность западных стран", - приводит слова эксперта издание.* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20250131/mid-1996529399.html
https://ria.ru/20250331/taliban-2008427574.html
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афганистан, россия, сша, талибан, оон, генеральная прокуратура рф, в мире
Афганистан, Россия, США, Талибан, ООН, Генеральная прокуратура РФ, В мире
Талибан* приветствовал возможное исключение из списка террористов в России

Моджахед: исключение Талибана из списка террористов расширит связи с Россией

© AP Photo / Kathy GannonТалибы* в аэропорту Кабула
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Kathy Gannon
Талибы* в аэропорту Кабула. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Исключение движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористических группировок приведет к расширению политических и экономических связей Афганистана с Россией, заявил в четверг в интервью радиостанции "Салам Ватандар" пресс-секретарь афганского государства Забиулла Моджахед.
"Это позитивный шаг, который принесет пользу обоим государствам. Это тот шаг, на основе которого и Россия, и Афганистан смогут иметь более прочные дипломатические отношения и лучшие экономические связи. Это проложит хороший путь для позитивного взаимодействия", - сказал Моджахед, приветствовав запрос Генпрокуратуры РФ в Верховный суд о приостановке запрета деятельности в России движения "Талибан"*.
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Процесс исключения "Талибана"* из списка террористов идет, заявили в МИД
31 января, 07:59
Как отмечает издание, отношения между Афганистаном и Россией были сложными и изменчивыми со времен гражданской войны 80-х годов в Афганистане. В 1990-е годы Россия рассматривала Афганистан как угрозу региональной безопасности, а после 2001 года начала поддерживать избранное афганское правительство Исламской республики. После ухода США из Афганистана в 2021 году политика России в отношении Афганистана изменилась, и страна попыталась сохранить имевшиеся дипломатические и экономические отношения с нынешним афганским правительством.
Ряд афганских политологов и специалистов в области международных отношений считают, что, хотя Россия официально не признала нынешнее правительство Афганистана, исключение движения "Талибан"* из списка террористических группировок выведет отношения между Россией и Афганистаном на новый уровень.
По словам политолога Наджиб Ур-Рахмана Шемаля, "Россия, защищая свои интересы в регионе, пытается развивать отношения с афганским правительством, поскольку эти отношения не только способствуют развитию двусторонних связей, но и создают основу для расширения взаимодействия и укрепления мира и стабильности со странами Центральной Азии".
Специалист по международным отношениям Азиз Моаредж считает, что Россия стремится расширить свое влияние в Афганистане и уменьшить влияние США и их союзников в регионе. "Россия, исходя из своих региональных интересов и конкурентной политики с западными странами, заинтересована в расширении отношений с Афганистаном. Это хорошая возможность для Кабула воспользоваться тесными связями с мировой державой, но необходимо быть очень осторожным, чтобы не вызвать чувствительность западных стран", - приводит слова эксперта издание.
* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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АфганистанРоссияСШАТалибанООНГенеральная прокуратура РФВ мире
 
 
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